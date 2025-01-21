Биткойн падает, токен Трампа теряет более 20% на фоне охлаждения оптимизма в криптоиндустрии.

Главное: После инаугурации президента Дональда Трампа криптовалюты, включая Bitcoin, показали резкое падение.

Токен «Official Trump» упал до 26% за 24 часа, а мем-токен от Мелании Трамп потерял половину своей стоимости.

Президента не представил никаких конкретных политических заявлений о поддержке криптовалют, что повлияло на рынок.

Рынок криптовалют после инаугурации Трампа

Криптовалютный рынок переживает нестабильный период после инаугурации Дональда Трампа, когда интерес инвесторов вновь охватил опасения. Bitcoin, ведущая цифровая валюта, зафиксировала снижение на 5% и в данный момент торгуется около $104,375. Рынок, который многие воспринимали как часть позитивного движения с приходом Трампа, столкнулся с неожиданными реалиями. Многие ожидали от него объявления о поддержке криптовалютной сферы, но этого не произошло.

За последнюю неделю на крипторынке наблюдался положительный тренд, и многие воспринимали его будущее с оптимизмом. Однако отсутствие конкретных заявлений о регулировании и поддержке со стороны нового президента стало непредсказуемым фактором, угнетая общий дух среди инвесторов.

Падение токенов Трампа

Токен «Official Trump», созданный как символ нового лидерства в США, демонстрирует выраженное падение, упав до 26%. Аналогично, мем-токен, связанный с именем первой леди Мелании Трамп, потерял около 50% своей стоимости всего за день. Это подчеркивает, насколько нестабильна специфика криптовалют и зависимость от общественного мнения.

По мнению экспертов, такие резкие изменения цена объясняются как ощущением спекулятивного пузыря, так и нерешительностью инвесторов, которые оказались в замешательстве из-за неожиданных событий. Это также подчеркивает важность осознания рисков для рядовых инвесторов, желающих быстро заработать на изменения рыночной тенденции.

Мнение экспертов о будущем криптовалют

Кеннет Ламонт, эксперт Morningstar, призывает инвесторов действовать осторожно и не поддаваться эмоциям. Он акцентирует внимание на том, что «страх упустить» возможность может привести к непродуманным действиям. Криптовалютный рынок известен своей волатильностью, где изменения могут достигать тысяч долларов за короткий период.

Ламонт также добавляет, что хотя Трамп предложил многообещающие идеи, на практике важно дождаться реальных действий. "Инвесторы должны сохранить хладнокровие и помнить, что спекуляции могут негативно сказаться на их финансовом положении", — говорит он. Интересный момент: по данным исследований, большинство розничных инвесторов не умеют правильно таймировать рынок, что приводит к невыгодным сделкам.

С текущей ситуацией криптовалютного рынка, это становится наглядным примером необходимости осторожного и осознанного подхода к инвестициям в высокорисковые активы.