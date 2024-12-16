Биткойн обновил рекорд, преодолев отметку в $107,000 накануне решения ФРС.

Биткойн достиг исторического максимума в воскресенье вечером на фоне ожиданий решения ФРС по процентным ставкам в этом году.

Главное: Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000 на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС.

Эфир также увеличился на 3%, перевалив за отметку $4,000.

MicroStrategy приобрела добавительные 15,350 Биткойнов, увеличив свои общие запасы до 439,000 BTC.

Биткойн бьет рекорды на фоне прогноза снижения ставок

Биткойн продолжает расти, устанавливая новые исторические максимумы. В воскресенье вечером его цена поднялась до рекордных $107,229.38, что свидетельствует о растущем интересе со стороны инвесторов. Ожидания снижений процентных ставок со стороны Федеральной резервной службы (ФРС) стимулируют эту активность, так как более низкие ставки создают более благоприятные условия для вложений в рисковые активы, включая криптовалюты.

Кроме того, стоит отметить, что на данный момент существует 96%-я вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в ходе предстоящей встречи ФРС, что может далее укрепить позиции Биткойна. Исторические данные показывают, что при снижении ставок Биткойн, подобно акциям технологических компаний, может демонстрировать положительную динамику.

Корреляция Биткойна с экономическими факторами

Рост Биткойна также увязан с состоянием экономики и действиями ФРС. Снижение ставок приводит к ослаблению доллара и увеличению денежной массы, что создаёт более благоприятные условия для роста криптовалют. За последний месяц Биткойн подскочил на 9%, с момента выборов в США его цена выросла на 52%, а за весь год на впечатляющие 149%.

Статистика также подчеркивает связь между экономическими факторами и стоимостью криптовалюты. С расти числа институциональных инвесторов, активных участников криптовалютного рынка, можно ожидать дальнейших позитивных изменений.

Инвестиционная стратегия MicroStrategy

Неудивительно, что MicroStrategy, под управлением Майкла Сэйлора, вновь проявляет активность на рынке Биткойна. Недавнее приобретение 15,350 BTC поднимает их общую долю до 439,000 BTC, что эквивалентно почти $46 миллиардов. Этот шаг подчеркивает долгосрочную стратегию компании, направленную на сохранение и увеличение своих активов.

Согласно последним данным, надежда на преобразования в области регулирования и создание национального стратегического биткойн-резерва также создают положительный контекст для дальнейшего роста криптовалют. Таким образом, Биткойн и другие криптовалюты продолжают привлекать внимание как среди инвесторов, так и среди финансовых институтов.