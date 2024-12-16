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Биткойн достигает нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения ФРС.

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16 Дек 2024
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Новости IT

Биткойн достигает нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения ФРС.

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Содержание

Биткойн на минувших выходных достиг нового рекорда, пока инвесторы ждали итогового решения ФРС по процентным ставкам.

Главное:

  • Bitcoin достиг нового рекорда, превысив $107,000 на фоне ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
  • В течение месяца цена Bitcoin увеличилась на 10%, а с момента выборов в США — на 54%.
  • Финансовая поддержка и возможные изменения в регулировании криптовалют продолжают служить позитивными факторами для роста цифровых активов.

Новый рекорд Bitcoin

Bitcoin вновь продемонстрировал свои впечатляющие позиции, установив новый исторический рекорд, достигнув уровня в $107,229.38. На момент публикации цена активов колебалась около $106,850.74. Рынок криптовалют реагировал на новости о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой США, что делает Bitcoin более привлекательным для инвесторов, желающих избежать негативного влияния высоких процентных ставок. Этот шаг является следствием ожиданий, что снижение ставок поддержит криптоактивы, так как они часто действуют как высокорисковые инвестиции, аналогично акциям технологических компаний.

Поддержка со стороны регуляторов и институциональных инвесторов

Интерес к Bitcoin и другим криптовалютам со стороны крупных институциональных инвесторов, таких как MicroStrategy, продолжает расти. На днях компания вновь увеличила свои запасы Bitcoin, приобретя еще 15,350 BTC, что подтверждает ее намерение активно инвестировать в этот сектор. Общее количество Bitcoin, принадлежащее MicroStrategy, теперь составляет примерно 439,000 BTC, что эквивалентно почти $46 миллиардов. Кроме того, основатель компании, Майкл Сейлор, выразил уверенность в том, что Bitcoin является «кибер Манхэттеном», демонстрируя потенциальный рост в будущем.

Перспективы и влияние макроэкономических факторов

Часто отмечается, что падение процентных ставок связано с ослаблением доллара и ростом денежной массы, что в свою очередь влияет на цены активов, таких как Bitcoin. Анализируя текущие тенденции, можно заметить, что Bitcoin показал рост на 151% за год, что также подчеркивает волатильность и привлекательность данного актива. Интерес к возможному созданию национального стратегического резерва Bitcoin, который обсуждается в новом правительстве США, также служит дополнительным фактором, способствующим росту его популярности среди инвесторов.

Эти события подчеркивают, как изменения в регулировании и макроэкономические условия могут значительно влиять на криптовалютный рынок, открывая новые возможности для роста и привлечения инвестиций.

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