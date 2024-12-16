Биткойн достиг рекорда, превысив $106,000 накануне решения ФРС на этой неделе.

В воскресенье курс биткоина достиг нового рекорда на фоне ожидания последнего решения Федеральной резервной системы по ставкам в этом году.

Главное: Bitcoin достиг нового рекорда, поднявшись выше $106,000.

Ожидается снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США.

С начала года Bitcoin вырос на 145%.

Новый рекорд Bitcoin

В воскресенье вечером Bitcoin вновь побил рекорды, достигнув отметки в $106,509. Это значительное событие произошло на фоне ожиданий инвесторов о снижении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США на предстоящем заседании, которое завершится в среду. По данным Coin Metrics, цена Bitcoin колебалась вокруг $103,804.71, что говорит о стабильности актива даже на фоне потенциальных изменений в политике ФРС.

Данные о рынке показывают, что Bitcoin вырос на почти 8% в текущем месяце и на 50% с момента выборов президента США, что оставляет его на уровне 145% роста с начала года. Это впечатляющие цифры, которые свидетельствуют о растущем доверии к криптовалютам как к перспективному классу активов.

Ожидания снижения ставок и влияния на Bitcoin

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов составляет 96%. Это изменение, как правило, воспринимается позитивно для активов, таких как Bitcoin, которые ведут себя как технологические акции. Более низкие процентные ставки могут привести к ослаблению доллара и увеличению денежной массы. Исторически известно, что такие условия положительно влияют на спрос на Bitcoin и другие криптовалюты.

Интересно отметить, что Bitcoin и другие криптовалюты этим летом радовали инвесторов в условиях нестабильной финансовой ситуации во всем мире. Прогнозы говорят о том, что снижения ставок может способствовать дальнейшему росту цен на Bitcoin и его популярности на финансовых рынках.

Перспективы криптовалют в свете политических изменений

Существует мнение, что перспективы Bitcoin также связаны с изменениями в политике новых властей США. Одним из факторов, играющих на руку криптовалютам, является возможность создания национального стратегического запаса Bitcoin, что может стать значительным шагом вперед в легализации и принятии цифровых активов на государственном уровне.

Данные изменения в подходах к регулированию в криптовалютной сфере, ожидаемые в ближайшие месяцы, могут способствовать укреплению позиций Bitcoin и создать возможность для долгосрочного роста крипторынка. Таким образом, мы можем наблюдать динамизм рынка криптовалют, который, вероятно, будет сохраняться и в будущем, особенно в свете растущего интереса со стороны институциональных инвесторов.

В заключение, текущие события вокруг Bitcoin подчеркивают неизменный интерес к криптовалютам как к активам, способным обеспечить альтернативные инвестиции в условиях экономической неопределенности.