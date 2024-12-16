Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Бесплатный вебинар
«как найти любимую работу»
Подарки на 150 000 ₽ за участие
Живой эфир
Записи не будет!
07:05:47:06
дн. ч. мин. сек.
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000 накануне решения ФРС.

КАК НАЙТИ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ

Опытный рекрутер даст советы по поиску работы, а выпускники Skypro расскажут, как можно круто поменять свою жизнь.
Хочу узнать
17 Дек 2024
2 мин
1
Новости IT

Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000 накануне решения ФРС.

Promo Image
Содержание

Биткойн достиг нового рекорда за день, пока инвесторы ждали окончательного решения Федрезерва по процентной ставке.

Главное:

  • Bitcoin достиг нового исторического рекорда, превысив $107,000.
  • Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на этой неделе.
  • Druged на криптовалютном рынке также наблюдается рост, в том числе Ether, который преодолел отметку в $4,000.
  • MicroStrategy увеличила свои запасы Bitcoin на 15,350 BTC, теперь общая сумма составляет 439,000 BTC.

Рекордный рост Bitcoin

Bitcoin вновь привлек внимание инвесторов, достигнув рекордной отметки в $107,229.38. Это произошло на фоне ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, предстоящего на этой неделе. Цены на Bitcoin на данный момент превысили $106,000, что является значительным достижением, особенно если учесть, что актив вырос на 149% за год. Также стоит отметить, что Bitcoin демонстрирует рост на 9% за текущий месяц и на 52% с момента выборов в США.

Ожидания от политики ФРС

На текущий момент аналитики прогнозируют 96% вероятность того, что ФРС примет решение о снижении процентной ставки на 0,25 базисных пункта. Это может оказать позитивное влияние на криптовалютный рынок, поскольку более низкие ставки часто способствуют повышению цен на активы, такие как Bitcoin. Дешевое кредитование ведет к увеличению денежной массы и ослаблению доллара, что, как показывают долгосрочные тренды, часто связано с ростом Bitcoin.

Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin

Активность MicroStrategy в криптовалютной сфере также была на слуху. Компания, возглавляемая Майклом Сэйлором, недавно объявила о покупке дополнительной партии Bitcoin на сумму 15,350 BTC, что увеличивает ее запасы до впечатляющих 439,000 BTC, эквивалентных около $46 миллиардов.Подобные инвестиции подчеркивают уверенность компании в потенциале Bitcoin как актива на долгосрочную перспективу, что дополнительно вдохновляет других инвесторов на участие в этом растущем рынке.

Добавить комментарий

Ещё по теме

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Биткойн обновил рекорд, преодолев отметку в $107,000 накануне решения ФРС.

Биткойн достиг исторического максимума в воскресенье вечером на фоне ожиданий решения ФРС по процентным ставкам в этом году.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покидает индекс Nasdaq 100 спустя всего пять месяцев после включения.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покидает Nasdaq 100 спустя всего пять месяцев после включения в индекс.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения Феда.

Вечером в воскресенье Bitcoin достиг нового рекорда, пока инвесторы ждали окончательного решения ФРС по процентной ставке в этом году.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 7% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покинула индекс Nasdaq 100 всего через пять месяцев.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Майкл Сэйлор из MicroStrategy: биткойн — это ‘кибер-Манхэттен’ и ‘хорошая инвестиция’ даже на пике цен

Майкл Сэйлор сравнил биткойн с экономикой Нью-Йорка на фоне нового рекорда криптовалюты.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена