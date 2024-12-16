Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000 накануне решения ФРС.

Главное: Bitcoin достиг нового исторического рекорда, превысив $107,000.

Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на этой неделе.

Druged на криптовалютном рынке также наблюдается рост, в том числе Ether, который преодолел отметку в $4,000.

MicroStrategy увеличила свои запасы Bitcoin на 15,350 BTC, теперь общая сумма составляет 439,000 BTC.

Рекордный рост Bitcoin

Bitcoin вновь привлек внимание инвесторов, достигнув рекордной отметки в $107,229.38. Это произошло на фоне ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, предстоящего на этой неделе. Цены на Bitcoin на данный момент превысили $106,000, что является значительным достижением, особенно если учесть, что актив вырос на 149% за год. Также стоит отметить, что Bitcoin демонстрирует рост на 9% за текущий месяц и на 52% с момента выборов в США.

Ожидания от политики ФРС

На текущий момент аналитики прогнозируют 96% вероятность того, что ФРС примет решение о снижении процентной ставки на 0,25 базисных пункта. Это может оказать позитивное влияние на криптовалютный рынок, поскольку более низкие ставки часто способствуют повышению цен на активы, такие как Bitcoin. Дешевое кредитование ведет к увеличению денежной массы и ослаблению доллара, что, как показывают долгосрочные тренды, часто связано с ростом Bitcoin.

Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin

Активность MicroStrategy в криптовалютной сфере также была на слуху. Компания, возглавляемая Майклом Сэйлором, недавно объявила о покупке дополнительной партии Bitcoin на сумму 15,350 BTC, что увеличивает ее запасы до впечатляющих 439,000 BTC, эквивалентных около $46 миллиардов.Подобные инвестиции подчеркивают уверенность компании в потенциале Bitcoin как актива на долгосрочную перспективу, что дополнительно вдохновляет других инвесторов на участие в этом растущем рынке.