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Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения Феда.

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17 Дек 2024
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Новости IT

Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения Феда.

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Содержание

Вечером в воскресенье Bitcoin достиг нового рекорда, пока инвесторы ждали окончательного решения ФРС по процентной ставке в этом году.

Главное:

  • Bitcoin достиг нового рекорда, превысив отметку в $107,000.
  • Ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на своем заседании на этой неделе.
  • С начала года Bitcoin вырос на 149%, поддерживаемый дружелюбной регуляторной средой.

Общие факторы роста Bitcoin

В последние дни Bitcoin заметно усилился, достигнув исторического максимума в $107,229.38. Комментарии экспертов и аналитиков указывают на то, что такая динамика может быть связана с ожиданиями снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США. Эта информация была озвучена на фоне предстоящей двухдневной встречи ФРС, которая закончится в среду. По оценкам CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 96%. Важно отметить, что снижение ставок обычно создает более благоприятные условия для роста активов, таких как криптовалюты, что мы и наблюдаем на Bitcoin.

Стоит также отметить, что Bitcoin за месяц показал рост на 9%, а с момента выборов президента США в 2024 году увеличился на 52%. Инвесторам следует обратить внимание на то, что снижение процентных ставок может способствовать ослаблению доллара и увеличению денежной массы, что в свою очередь может поддерживать устойчивый рост цен на Bitcoin и другие криптовалюты.

Динамика других криптовалют

Вместе с Bitcoin, другие криптовалюты также демонстрируют положительную динамику. Эфир, в частности, увеличился на 3%, пробив важный уровень в $4,000. Это говорит о растущем интересе инвесторов к более широкому спектру криптоактивов, что создает дополнительный импульс для всего сектора.

Кроме того, акции компаний, связанных с криптовалютами, показали смешанные результаты. Например, акции Coinbase увеличились на 1%, однако микростратегия MicroStrategy, которая накануне объявила о покупке дополнительной партии BTC, подверглась корректировкам и упала после краткосрочного роста. Такие колебания подчеркивают волатильность рынка и указывают на необходимость осторожного подхода для инвесторов.

Влияние политических факторов

Не менее важным аспектом, влияющим на текущие тенденции на крипто-рынках, являются политические события. Учитывая, что новый президент может создать более дружелюбную регуляторную среду для криптовалют, это может послужить катализатором долгосрочного роста. Принятие законопроектов, направленных на создание национального стратегического резерва Bitcoin, добавляет дополнительный уровень уверенности инвесторов.

Таким образом, текущая ситуация на рынке Bitcoin и других криптовалют обусловлена совокупностью экономических, финансовых и политических факторов. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями в политической обстановке и ставками ФРС, так как эти элементы могут существенно повлиять на дальнейшую динамику рынка.

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