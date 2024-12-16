Биткойн достиг нового рекорда, превысив $106,000, в ожидании решения ФРС на этой неделе.

Главное: Биткойн достиг нового исторического максимума свыше $106,000 в ожидании снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

В прошлом месяце биткойн вырос на 8%, а с момента выборов в США увеличился на 50% и на 145% за год.

Ожидается, что снижение ставок будет способствовать дальнейшему росту криптовалют, как это исторически наблюдалось.

Новый рекорд биткойна

В воскресенье вечером биткойн (BTC) установил новый исторический рекорд, превышая отметку в $106,000. Это событие произошло на фоне ожидаемого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, которое должно состояться на предстоящем двухдневном заседании, завершающемся в среду. На момент достижения рекорда цена биткойна увеличилась на более чем 4%, что подтверждает растущий интерес инвесторов к этой криптовалюте.

Важным аспектом этой ситуации является то, что снижение процентных ставок делает биткойн более привлекательным, поскольку активы с фиксированным доходом становятся менее доходными. Исторически биткойн и другие криптовалюты демонстрировали хорошую корреляцию с изменениями в денежно-кредитной политике, что делает их инвестиционными возможностями во времена экономических перемен.

Динамика рынка криптовалют

Биткойн не единственный, кто показывает рост. Эфир (Ether) также вырос, приблизившись к важной отметке в $4,000. В целом, рынок криптовалют, измеряемый индексом CoinDesk 20, продемонстрировал рост на 4%. Кроме того, интерес к акциям компаний, связанных с криптовалютами, таких как Coinbase и MicroStrategy, остаётся высоким, несмотря на наблюдающееся в них небольшое изменение цен на премаркете.

По прогнозам экспертов, дальнейшее снижение ставок может спровоцировать новое ралли на криптовалютном рынке. Согласно инструменту CME Fedwatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 96%. Это также соответствует ожиданиям рынка о том, что более благоприятная денежная политика может принести пользу не только биткойну, но и другим криптоактивам.

Будущее криптовалют и ожидания инвесторов

Среди факторов, способствующих росту биткойна, наблюдается также возможность создания национального стратегического резервного фонда в биткойнах под управлением будущей администрации Дональда Трампа. Такой шаг предполагает более дружественный подход к регулированию криптовалют и может обратить внимание на достоинства цифровых активов как инвестиционных инструментов.

Инвесторы, настроенные оптимистично, уже говорят о ненадолго замедляющемся, но продолжающемся росте биткойна и других криптовалют в 2025 году, при этом прогнозы некоторых аналитиков указывают на возможность удвоения стоимости биткойна до $200,000. Это создаёт привлекательные перспективы для долгосрочных инвесторов, желающих извлечь выгоду из роста интереса к криптовалютам.