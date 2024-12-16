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Биткойн достиг нового рекорда, превысив $106,000, перед решением ФРС на этой неделе.

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16 Дек 2024
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Новости IT

Биткойн достиг нового рекорда, превысив $106,000, перед решением ФРС на этой неделе.

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Содержание

Биткойн достиг нового исторического максимума в воскресенье, так как инвесторы ожидали решения ФРС по процентной ставке.

Главное:

  • Цена Биткойна достигла нового рекорда, превысив 106,000 долларов.
  • Инвесторы ожидают снижения процентной ставки Федеративной резервной системы США, что, скорее всего, будет положительно сказываться на ценах криптовалют.
  • Биткойн увеличился на 50% с момента выборов президента США и на 145% за текущий год.

Новый рекорд Биткойна

В воскресенье вечером цена Биткойна достигла нового исторического максимума, превысив 106,000 долларов. Это произошло на фоне ожиданий снижения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США. На данный момент Биткойн торгуется на уровне 103,800 долларов, после чего его цена поднялась почти на 8% за месяц и на 145% с начала года. Подобный рост особенно интересен, учитывая тот факт, что криптовалюта продолжает привлекать внимание инвесторов, которые видят в ней защиту от инфляции и возможный рост стоимости.

Ожидания рынка и влияние Федерального резерва

Инвесторы настроены оптимистично в ожидании решения ФРС, которая, по прогнозам, может снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов в рамках двухдневной встречи, проходящей до среды. Это может создать более благоприятные условия для криптовалютного рынка, так как снижение ставок обычно приводит к падению доллара и увеличению денежной массы, что традиционно стимулюет спрос на активы-убежища, к числу которых относится и Биткойн.

Статистика показывает, что в период низких процентных ставок Биткойн демонстрировал хорошие результаты. Например, с начала года он вырос на 145%, что явное подтверждение связи между денежной политикой и спросом на криптовалюту.

Будущее Биткойна и влияния на рынок

Помимо недавнего роста цен, интерес к Биткойну также стимулируется политическими событиями и ожиданием улучшения регулирования. С приходом новой администрации, в частности, в лице Дональда Трампа, инвесторы надеются на создание стратегического резерва Биткойна, что может положительно сказаться на его цене. Аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе Биткойн может вырасти до 200,000 долларов к концу 2025 года согласно прогнозам некоторых финансовых институтов.

Таким образом, будущее криптовалют и, в частности, Биткойна выглядит достаточно многообещающим, особенно в контексте ожидаемых изменений в монетарной политике и потенциальной дружелюбной регуляции.

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