Биткойн достиг нового рекорда, превысив $106,000, накануне решения ФРС этой недели.

Биткойн достиг нового рекорда в воскресенье на фоне ожидания итогового решения Федеральной резервной системы по ставкам в этом году.

Главное: Биткойн достиг нового рекорда, подорожав до 106,509 долларов.

Ожидается снижение процентных ставок Федеральной резервной системы, что положительно скажется на криптовалютах.

Биткойн вырос на 145% за год и на 50% с момента выборов президента США.

Новый рекорд для биткойна

На выходных цена биткойна достигла нового исторического максимума, подскочив до 106,509 долларов. Это значительное событие стало результатом ожиданий инвесторов, которые надеются на снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе предстоящей двухдневной встречи, заключающейся в среду. Прогнозы класса CME Fedwatch показывают 96% вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов, что сильно повлияет на рынок криптовалют.

Такое состояние дел вряд ли удивляет, ведь последние месяцы биткойн показывает впечатляющий рост. С начала года его цена выросла на целых 145%. Данные свидетельствуют о том, что такое положение дел может быть связано с общим ростом интереса к криптовалютам среди инвесторов после выборов в США и ожидаемыми изменениями в законодательстве.

Динамика крипторынка

Криптовалютный рынок в целом также продемонстрировал положительную динамику. На момент написания статьи цена эфира росла и приблизилась к важной отметке в 4,000 долларов. Акции компаний, работающих в области криптовалют, также испытывают некоторый рост. Например, акции MicroStrategy продолжили расти после объявления о том, что компания войдет в индекс Nasdaq 100, что может привлечь дополнительное внимание со стороны инвесторов.

Этот рост цен также можно связать с тем, что в будущем может быть установлен "стратегический биткойн-резерв" в новом правительстве США, что создает более благоприятные условия для инвестиций в криптовалюты.

Почему снижение ставок может повлиять на биткойн

Снижение процентных ставок ФРС влияет на экономику в целом. Это ведет к тому, что доллар ослабевает, а денежный поток увеличивается. Исторически, такая ситуация положительно сказывалась на стоимости биткойна, который иногда сравнивают с высокотехнологичными акциями на фондовом рынке. При снижении ставок, интерес к активам, которые могут принести более высокую доходность, вновь оживает, что ведет к увеличению вложений в криптовалюты.

Возможно, текущая ситуация на рынке появляется как синергия динамики рынка и надежд инвесторов на будущие правительственные инициативы, которые смогут еще больше укрепить позиции биткойна в качестве инвестиционного актива. В связи с этим, дальнейшие события на экономической арене, особенно решения ФРС, будут крайне важны для здоровья крипторынка.