Биткойн достиг нового рекорда, поднявшись выше $107,000 перед решением ФРС на этой неделе.

В воскресенье курс биткоина достиг рекорда на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы по ставкам в этом году.

Главное: Цена биткойна достигла рекордной отметки в $106,509 на фоне ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Биткойн увеличился на 50% с момента президентских выборов в США и на 145% за год.

Ожидается, что ФРС проведет снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов на заседании, что может положительно сказаться на курсе биткойна.

Биткойн устанавливает новые рекорды

В минувшее воскресенье биткойн (BTC) вновь стал рекордсменом, достигнув исторического максимума в $106,509. Однако, как часто бывает на финансовых рынках, за быстрой ралли последовали скорые покупки и небольшая коррекция, и курс не удержался на пике, но остался выше отметки $106,000. Эта позитивная динамика фонит ситуацией с ключевой ставкой, ожидаемым снижением которой участники рынка связывают свои надежды на дальнейший рост криптовалют.

Ожидания снижения процентной ставки ФРС

Федеральная резервная система США на этой неделе проведет двухдневное заседание, которое, согласно последним прогнозам, может завершиться понижением процентной ставки на 25 базисных пунктов. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность такого шага составляет 96%. Более низкие процентные ставки создают условия для более дешевое кредитование, таким образом, инвесторы могут быть более склонны вкладывать средства в активы, такие как биткойн, которые обычно показывают высокую волатильность и потенциально высокие доходы.

Общие тенденции рынка криптовалют

На данный момент биткойн, за исключением небольших колебаний, в целом поднялся на 8% за декабрь, а за весь 2023 год его рост составил впечатляющие 145%. Кроме того, на фоне этих изменений, некоторые альткойны, такие как эфир, также показывают позитивные результаты, прирастая более чем на 1%. Важно отметить, что такие позитивные изменения настроений на рынке криптовалют не обошли стороной акции компаний, работающих в сфере криптовалют — в частности, акции MicroStrategy подскочили на 4% после объявления о включении в индекс Nasdaq-100.

На этом фоне активные инвесторы в биткойн ожидают возможное улучшение регуляторного климата, вдохновленное действиями новой администрации в США, что может дополнительно укрепить позиции данной криптовалюты на глобальном финансовом рынке.