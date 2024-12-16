Биткоин достиг нового рекорда, превысив отметку в $106,000 накануне решения ФРС этой недели.

Главное: Биткойн достиг рекордной отметки в 106 420 долларов, ожидая снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

За месяц курс биткойна увеличился на 8%, а с момента выборов в США — на 50%.

Инвесторы предсказывают снижение ставки на 25 базисных пунктов, что может привести к укреплению курса криптовалют.

MicroStrategy объявила о покупке дополнительных 15 350 биткойнов и попадании в индекс Nasdaq-100.

Взлет биткойна на фоне ожиданий изменения политики ФРС

Биткойн, ключевая криптовалюта, устанавливает новые рекорды благодаря ожиданиям скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В воскресенье вечером его стоимость составила 106 420 долларов, а на пике достигала 106 509 долларов. В то время как криптовалютный рынок в целом демонстрирует волатильность, именно биткойн привлекает наибольшее внимание инвесторов, которые надеются на положительное влияние изменения монетарной политики на его стоимость.

Согласно инструменту CME FedWatch, шансы на снижение ставки в 25 базисных пунктов составляют 96%. Это событие предполагает дальнейшее ослабление доллара и увеличение объема денег в обращении, что исторически способствовало росту цен на биткойн. Данная криптовалюта часто ведет себя как акции технологических компаний, что делает ее особенно чувствительной к изменениям в экономической политике.

Криптоинвестиции: влияние выбора и регулирование

Курс биткойна также значительно вырос после выборов в США — с тех пор он увеличился на 50%. Инвесторы связывают этот скачок с возможностью более дружелюбного регулирования в отношении криптовалют в предстоящей администрации, а также с потенциальным созданием национального стратегического резерва биткойнов. Ожидания изменений в законодательстве создают позитивные настроения в сообществе инвесторов.

Кроме того, MicroStrategy, крупный игрок на рынке биткойнов, объявила о приобретении еще 15 350 BTC, что подчеркивает возросший интерес к данной активе. Основатель компании, Майкл Сейлор, активно поддерживает инвестиции в криптовалюты и стратегически планирует интеграцию MicroStrategy в индекс Nasdaq-100, что может оказать дополнительное влияние на стоимость акций компании и целый рынок.

Будущее биткойна: прогнозы и аналитика

Выводы экспертов о перспективах рынка указывают на то, что в условиях возможного снижения процентных ставок биткойн может продолжить свой рост. По мнению аналитиков, такой сценарий также обеспечивает более широкое принятие криптовалют и увеличивает интерес со стороны институциональных инвесторов. Эксперты Standard Chartered предсказывают, что цена биткойна может удвоиться к концу 2025 года, что дополнительным образом поддерживает интерес к криптовалютам.

На фоне этих событий, в целом, криптовалютный рынок остается одним из самых динамичных и экспертных направлений, где биткойн сохраняет центральное положение и символизирует надежду для многих инвесторов на будущее.