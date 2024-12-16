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Биткоин достиг нового рекорда, превысив $106,000 накануне решения ФРС.

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16 Дек 2024
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Новости IT

Биткоин достиг нового рекорда, превысив $106,000 накануне решения ФРС.

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Содержание

Биткойн достиг нового исторического рекорда в воскресенье вечером на фоне ожиданий решения Федеральной резервной системы по ставкам.

Главное:

  • Биткойн достиг нового исторического максимума, превысив отметку в $106,000.
  • Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки этой недели, что поддерживает спрос на криптовалюту.
  • На данный момент биткойн вырос на 145% в этом году и на 50% с момента выборов президента США.

Биткойн устанавливает новые рекорды

Недавно биткойн (BTC) достиг нового исторического максимума, подскочив до уровня $106,509. Хотя в момент написания этот уровень корректировался и цена находилась на уровне $103,804.71, весь месяц криптовалюта демонстрирует рост на 8%. С начала года биткойн вырос на впечатляющие 145%. Это говорит о серьезном интересе инвесторов и растущем тренде на рынке криптовалют. На подобные рекорды также влияет ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, что делает криптовалюты более привлекательными для инвестирования.

Ожидания от Федеральной резервной системы

Инвесторы внимательно следят за предстоящим заседанием ФРС, которое состоится в течение двух дней и завершится в среду. В этом заседании ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов, что подтверждается 96% вероятностью согласно инструменту CME Fedwatch. Данная мера может оказать положительное влияние на цену биткойна, который в последнее время начал восприниматься как актив, аналогичный акциям высоких технологий. Связь между длинными процентными ставками и ценами на активы становится все более заметной. Более того, снижение процентных ставок влечет за собой ослабление доллара и рост денежной массы, что так же положительно сказывается на стоимости криптовалют.

Перспективы на рынке криптовалют

Интересно отметить, что текущее настроение на рынке также подогревается ожиданиями ужесточения регулирования и возможного создания в США стратегического запаса биткойна. Это не просто обусловлено политическими изменениями, но и универсальным трендом на цифровые активы, который наблюдается во всем мире. Более 80 миллионов американцев уже владеют криптовалютами, и с каждым годом это число продолжает расти. Рыночные прогнозы показывают, что с введением новых правил и более ясными условиями для инвесторов, криптовалюты могут продолжать набирать популярность.

В заключение, ожидаемое снижение ставок Федеральной резервной системы представляет собой значительный фактор, способствующий росту интереса к биткойну и другим криптовалютам. Учитывая текущие тенденции, можно с уверенность сказать, что биткойн продолжит устанавливать новые рекорды в ближайшие месяцы.

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