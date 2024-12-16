Ассоциация разработчиков ПО рекомендует Минстрой ввести компенсации для строителей на покупку российских решений.

Главное: Ассоциация разработчиков ПО предложила субсидировать 50% затрат на внедрение российских BIM-систем в стройиндустрии.

Основные причины обращения — доминирование западных решений и риск утечки данных.

58% специалистов строительной отрасли готовы перейти на отечественное ПО.

Проблемы импортозамещения в строительстве

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» выдвинула важную инициативу — субсидировать половину затрат на внедрение отечественных BIM-систем в проектно-строительной отрасли. Эта мера направлена на решение нескольких проблем, с которыми сталкиваются компании в условиях конкурентного давления со стороны западных решений.

Западные BIM-системы, безусловно, имеют свои преимущества, однако их доминирование порождает серьезные риски. В случае отключения лицензий или несанкционированного доступа к данным, строительные проекты могут оказаться под угрозой. По мнению экспертов, такая зависимость негативно сказывается на общей безопасности и устойчивости строительного сектора.

Состояние строительного сектора и его вызовы

В последние годы строительная отрасль становится жертвой высоких кредитных ставок и низкой рентабельности, что ставит под угрозу возможность инвестирования в переход на отечественное ПО. АРПП подчеркивает, что 50% субсидия на закупку российских решений станет ощутимой поддержкой для застройщиков, позволяя им обновить устаревшие системы без значительных финансовых потерь.

По данным Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), 56% специалистов строительной отрасли открыты к переходу на российские решения, и 16% уже полностью переключились на отечественное программное обеспечение. Также 19% находятся в процессе перехода, что подчеркивает растущий интерес к локальным разработкам.

Реакция и поддержка со стороны властей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства на данный момент еще не получило официального обращения от АРПП, но представители ведомства уверяют, что поддерживают все инициативы, направленные на импортозамещение программного обеспечения. Министерство уже реализует ряд мер для поддержки строительных компаний в переходе на отечественные решения.

Рынок строительного софта стремительно адаптируется к новым условиям, и крупнейшие застройщики в России активно переходят на использование местных разработок. По словам специалистов, данный процесс только наберет обороты, если поддержку со стороны государства удастся усилить, а строительный сектор найдет оптимальные пути для сокращения затрат и повышения своей конкурентоспособности.