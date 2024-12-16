Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Бесплатный вебинар
«как найти любимую работу»
Подарки на 150 000 ₽ за участие
Живой эфир
Записи не будет!
07:05:47:06
дн. ч. мин. сек.
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Ассоциация разработчиков ПО рекомендует Минстрой ввести компенсации для строителей на покупку российских решений.

КАК НАЙТИ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ

Опытный рекрутер даст советы по поиску работы, а выпускники Skypro расскажут, как можно круто поменять свою жизнь.
Хочу узнать
16 Дек 2024
2 мин
4
Новости IT

Ассоциация разработчиков ПО рекомендует Минстрой ввести компенсации для строителей на покупку российских решений.

Promo Image
Содержание

Ассоциация разработчиков предложила субсидировать 50% затрат на внедрение российских BIM-систем в проектно-строительную отрасль.

Главное:

  • Ассоциация разработчиков ПО предложила субсидировать 50% затрат на внедрение российских BIM-систем в стройиндустрии.
  • Основные причины обращения — доминирование западных решений и риск утечки данных.
  • 58% специалистов строительной отрасли готовы перейти на отечественное ПО.

Проблемы импортозамещения в строительстве

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» выдвинула важную инициативу — субсидировать половину затрат на внедрение отечественных BIM-систем в проектно-строительной отрасли. Эта мера направлена на решение нескольких проблем, с которыми сталкиваются компании в условиях конкурентного давления со стороны западных решений.

Западные BIM-системы, безусловно, имеют свои преимущества, однако их доминирование порождает серьезные риски. В случае отключения лицензий или несанкционированного доступа к данным, строительные проекты могут оказаться под угрозой. По мнению экспертов, такая зависимость негативно сказывается на общей безопасности и устойчивости строительного сектора.

Состояние строительного сектора и его вызовы

В последние годы строительная отрасль становится жертвой высоких кредитных ставок и низкой рентабельности, что ставит под угрозу возможность инвестирования в переход на отечественное ПО. АРПП подчеркивает, что 50% субсидия на закупку российских решений станет ощутимой поддержкой для застройщиков, позволяя им обновить устаревшие системы без значительных финансовых потерь.

По данным Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), 56% специалистов строительной отрасли открыты к переходу на российские решения, и 16% уже полностью переключились на отечественное программное обеспечение. Также 19% находятся в процессе перехода, что подчеркивает растущий интерес к локальным разработкам.

Реакция и поддержка со стороны властей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства на данный момент еще не получило официального обращения от АРПП, но представители ведомства уверяют, что поддерживают все инициативы, направленные на импортозамещение программного обеспечения. Министерство уже реализует ряд мер для поддержки строительных компаний в переходе на отечественные решения.

Рынок строительного софта стремительно адаптируется к новым условиям, и крупнейшие застройщики в России активно переходят на использование местных разработок. По словам специалистов, данный процесс только наберет обороты, если поддержку со стороны государства удастся усилить, а строительный сектор найдет оптимальные пути для сокращения затрат и повышения своей конкурентоспособности.

Добавить комментарий

Ещё по теме

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 7% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покинула индекс Nasdaq 100 всего через пять месяцев.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Майкл Сэйлор из MicroStrategy: биткойн — это ‘кибер-Манхэттен’ и ‘хорошая инвестиция’ даже на пике цен

Майкл Сэйлор сравнил биткойн с экономикой Нью-Йорка на фоне нового рекорда криптовалюты.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Майкл Сэйлор из MicroStrategy называет биткойн «кибер-Манхэттеном» и считает его «хорошей инвестицией» даже на пиках цены.

Майкл Сэйлор сравнил биткойн с Нью-Йорком и его экономикой на фоне роста криптовалюты до новых рекордов.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Биткойн достигает нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения ФРС.

Биткойн на минувших выходных достиг нового рекорда, пока инвесторы ждали итогового решения ФРС по процентным ставкам.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Биткойн достиг нового рекорда, поднявшись выше $107,000 перед решением ФРС на этой неделе.

В воскресенье курс биткоина достиг рекорда на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы по ставкам в этом году.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Биткоин достиг нового рекорда, превысив отметку в $106,000 накануне решения ФРС этой недели.

Биткойн достиг нового исторического рекорда в воскресенье, пока инвесторы ожидали окончательного решения ФРС по процентной ставке.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена