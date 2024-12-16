Apple разрабатывает новую метку AirTag 2 с улучшенной дальностью отслеживания

Главное: Apple разрабатывает обновленную метку AirTag 2 с увеличенной дальностью отслеживания.

Новая модель будет оснащена чипом UWB, который улучшит точность определения местоположения.

Компания также работает над защитными мерами, чтобы предотвратить возможности использования меток в качестве шпионских устройств.

Переосмысленный дизайн и технологии

Apple, согласно информации от известного инсайдера Марка Гурмана, активно работает над обновленными метками AirTag 2. Одной из ключевых особенностей нового устройства станет улучшенная дальность отслеживания благодаря использованию чипа ультраширокополосной связи (UWB). В отличие от первого поколения, которое было выпущено в 2021 году, новое поколение обещает не только повысить достижения в области дальности, но и увеличить точность, что становится особенно важным при отслеживании предметов в сложных условиях.

Анализируя существующие устройства на рынке, можно заметить, что Bluetooth-метки от компании Chipolo обеспечивают диапазон работы около 60-90 метров, тогда как метки Tile могут достигать 30-150 метров. В свою очередь, нынешние AirTag ограничены 10-30 метрами для точного отслеживания. Эта информация подчеркивает, как важно усовершенствование технологий для повышения функциональности таких меток.

Защита данных и использование в аэропортах

Обновление AirTag 2 также включает в себя продвинутую систему защиты данных. Apple придает большое значение безопасности и конфиденциальности. Новая система призвана предотвратить использование меток для несанкционированного отслеживания людей, что стало актуальной темой в свете недавних скандалов вокруг шпионских технологий.

С недавнего времени Apple начала работать с авиакомпаниями, чтобы интегрировать данные AirTag в их системы отслеживания багажа. Это не только ускорит процесс поиска утерянных чемоданов, но и повысит общую безопасность клиентов. Согласно статистике, количество утерянного багажа увеличилось на 70% в последние годы, и решения, подобные этим, могут стать важным шагом к улучшению обслуживания пассажиров.

Будущее AirTag 2 и планы Apple

На данный момент конкретной информации о дате релиза и стоимости AirTag 2 нет. Тем не менее, с учетом запусков аналогичных устройств и растущих требований со стороны пользователей, можно предположить, что обновленная версия выйдет в 2024 году. Apple продолжает демонстрировать сильные намерения в области гаджетов для отслеживания, следовательно, это может стать еще одним значимым шагом к созданию более безопасного и удобного цифрового мира для пользователей.

В случае успешной реализации всех задуманного, AirTag 2 может оказаться на шаг впереди своих конкурентов, подчеркивая традиционное внимание Apple к качеству и инновациям.