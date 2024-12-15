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Американский регулятор заявил о резком увеличении случаев интернет-мошенничества с заданиями

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15 Дек 2024
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Новости IT

Американский регулятор заявил о резком увеличении случаев интернет-мошенничества с заданиями

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Содержание

Федеральная торговая комиссия США сообщила о росте мошенничества в сети, основанного на азартных играх и заданиях, обманывающего жертв.

Главное:

  • Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщает о резком росте случаев мошенничества с заданиями в интернете, с 0 случаев в 2020 году до 20 тыс. случаев в первой половине 2024 года.
  • Общие финансовые потери от подобных мошенничеств в 2024 году превысили $220 млн.
  • Злоумышленники часто представляются известными компаниями, включая Deloitte и Amazon, предлагая жертвам выполнить простые задания за деньги.

Резкое увеличение мошенничества с заданиями

Согласно недавнему отчету Федеральной торговой комиссии (FTC), случаи мошенничества с заданиями в интернете выросли до небывалых размеров. Если в 2020 году комиссия вообще не зафиксировала подобных обращений, то в 2023 году их уже насчитывалось около 5 тыс., а за первую половину 2024 года количество сообщений достигло уже 20 тыс. Это указывает на то, что данный вид мошенничества стал более распространённым и обманчивым.

С учетом того, что в финансовом плане ущерб возрос в три раза по сравнению с предыдущими годами, становится очевидным, что жертвы становятся все более уязвимыми перед злоумышленниками. Это обостряет необходимость в повышении осведомленности подрастающего поколения и трудовой молодежи о таких формах интернет-мошенничества.

Методы обмана и последствия

Злоумышленники используют различные платформы для привлечения жертв, включая WhatsApp и социальные сети. Они предлагают потенциальным жертвам выполнить простые задания — от лайков под видео до оценки продуктов, обещая выплату за каждое выполненное действие. Как правило, это начинается с относительно небольших сумм, но вскоре жертвам предлагают внести депозит для «разблокировки» выведенного заработка.

Это приводит к тому, что многие жертвы теряют значительные суммы, ухитряясь, например, вложить до $8,5 тыс., с надеждой на более высокую прибыль. По предварительным данным, злоумышленники заработали около $41 млн лишь за первую половину 2024 года. Таким образом, жертвы оказываются не только обманутыми, но и оставшимися без средств к существованию.

Как предотвратить мошенничество

Чтобы избежать подобного мошенничества, важно понимать ключевые признаки и методы работы злоумышленников. Во-первых, всегда стоит быть осторожным с предложениями, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие fи, как выполнение легких задач за деньги, должны вызывать подозрение.

Финансовые учреждения и регуляторы должны активно просвещать людей о современных формах мошенничества, а также предложить необходимые инструменты для самозащиты. Следует мониторить свои финансы и немедленно сообщать в правоохранительные органы о подозрительных ситуациях. Технологии современности, такие как блокчейн, могут помочь в отслеживании трансакций, но только при условии внимательности и осведомленности пользователей.

Таким образом, несмотря на увеличение случаев мошенничества, знание и внимательность могут стать эффективным средством защиты от обмана.

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