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Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

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17 Дек 2024
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Новости IT

Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

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Содержание

Компания Super Micro покидает Nasdaq 100 спустя всего пять месяцев после включения в индекс.

Главное:

  • Компания Super Micro покидает индекс Nasdaq 100 всего через пять месяцев после включения.
  • Акции компании упали на 8% в понедельник и на более чем 70% ниже своего рекорда в 118,81 доллара.
  • Компания в начале месяца получила продление для сохранения своего листинга на Nasdaq.

Проблемы Super Micro

Super Micro Computer, ранее восторженно принимаемая на рынке, теперь столкнулась с серьезными затруднениями. В то время как в начале года акции компании стремительно росли благодаря повышенному спросу на серверы с процессорами для искусственного интеллекта, в последние месяцы ситуация изменилась кардинально. В марте капитализация компании достигла более 70 миллиардов долларов, что обеспечивало ей место в S&P 500. Однако из-за проблем с отчетностью и обвинениями в манипуляциях с бухгалтерией влияние на акции оказалось разрушительным.

По состоянию на сейчас, стоимость акций Super Micro составляет около 20 миллиардов долларов, что почти в четыре раза меньше медианной капитализации компаний в Nasdaq 100.

Изменения в Nasdaq 100

На фоне снижающихся показателей акций Super Micro, Nasdaq объявил, что компания будет исключена из индекса Nasdaq 100, который представляет собой 100 крупнейших неквалифицированных финансовых компаний. Вместо нее в индекс будут добавлены такие компании, как Axon Enterprise и Palantir Technologies. Более того, также будет исключена компания Illumina и Moderna.

Эти изменения вступят в силу 23 декабря, и они подчеркивают жесткость требований, предъявляемых к компаниям, входящим в индекс, а также необходимость постоянного мониторинга финансового состояния.

Перспективы и реакция на изменения

Несмотря на происходящие проблемы, в компании все еще уверены в своих конкурентных преимуществах на фоне сильного соперничества со стороны таких компаний, как Dell и HPE. Генеральный директор Super Micro, Чарльз Лян, заявил, что несмотря на сильную конкуренцию, компания имеет все возможности для успешного существования на рынке.

Инвесторы остаются осторожными. Учитывая недавние войны с аудиторскими отчетами и потенциальные обвинения в мошенничестве, важно следить за дальнейшими событиями в компании. Необходимо отметить, что в третьем квартале Super Micro сообщил о росте выручки на 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это все еще ниже ожиданий рынка.

Таким образом, будущее компании остается под вопросом, и многие эксперты будут внимательно наблюдать за развитием ситуации.

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