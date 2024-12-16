Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

Главное: Компания Super Micro Computer была исключена из индекса Nasdaq 100 всего через пять месяцев после включения.

Акции Super Micro упали на 8% в понедельник и более чем на 70% по сравнению с историческим максимумом в марте.

Ранее компания получила продление, чтобы сохранить листинг на Nasdaq до февраля 2025 года.

Причины исключения Super Micro из Nasdaq 100

Команда Nasdaq объявила о решении исключить Super Micro Computer из своего индекса, что произошло всего через пять месяцев после того, как компания была включена в этот список. Это решение связано с резким падением акций компании, которые в марте достигли рекордного уровня в $118,81, после чего последовал сильный откат. На данный момент рыночная капитализация Super Micro составляет порядка $20 миллиардов, что существенно ниже медианы для компаний в Nasdaq 100.

Сложная ситуация для Super Micro началась в августе, когда компания не смогла своевременно подать годовой отчет в SEC. Это послужило причиной для негативных публикаций, в том числе от шорт-продавца Hindenburg Research, который сообщил о возможных манипуляциях с бухгалтерией.

Передел рынка и будущие перспективы

Вижу достаточно сильную конкуренцию на рынке высоких технологий, особенно со стороны таких гигантов, как Dell и HPE. На фоне недавних проблем Super Micro стоит отметить, что компания демонстрировала рост выручки в третьем квартале на 181% в годовом исчислении, хотя и не дотянула до консенсус-прогнозов аналитиков.

Вместе с тем, Super Micro с трудом удерживает свои позиции, и ей необходимо продемонстрировать как стабильность, так и обоснованные прогнозы для восстановления доверия инвесторов. Для этого потребуется улучшение финансовой отчетности и взаимодействие с новыми аудиторами, на которых возлагаются большие надежды.

Анализ дальнейших действий Super Micro

Сейчас перед Super Micro стоит несколько ключевых задач. Во-первых, компании необходимо четко восстановить свои финансовые документы, что позволит не только стабилизировать ситуацию, но и повысить ее рыночную стоимость.

Во-вторых, Super Micro должна учитывать опыт других компаний, уже прошедших через аналогичные трудности. Например, создание инновационных решений по повышению производительности серверов, поддержка новых технологий, таких как искусственный интеллект, могут сыграть ключевую роль в её будущем.

Размышляя о том, куда движется Super Micro, не стоит забывать, что они имеют все шансы на восстановление, если смогут справиться с текущими вызовами и эффективно претворять в жизнь свои стратегические планы.