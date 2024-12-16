Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Бесплатный вебинар
«как найти любимую работу»
Подарки на 150 000 ₽ за участие
Живой эфир
Записи не будет!
07:05:47:06
дн. ч. мин. сек.
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

КАК НАЙТИ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ

Опытный рекрутер даст советы по поиску работы, а выпускники Skypro расскажут, как можно круто поменять свою жизнь.
Хочу узнать
17 Дек 2024
2 мин
1
Новости IT

Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

Promo Image
Содержание

Компания Super Micro покидает индекс Nasdaq 100 спустя всего пять месяцев после включения.

Главное:

  • Компания Super Micro Computer была исключена из индекса Nasdaq 100 всего через пять месяцев после включения.
  • Акции Super Micro упали на 8% в понедельник и более чем на 70% по сравнению с историческим максимумом в марте.
  • Ранее компания получила продление, чтобы сохранить листинг на Nasdaq до февраля 2025 года.

Причины исключения Super Micro из Nasdaq 100

Команда Nasdaq объявила о решении исключить Super Micro Computer из своего индекса, что произошло всего через пять месяцев после того, как компания была включена в этот список. Это решение связано с резким падением акций компании, которые в марте достигли рекордного уровня в $118,81, после чего последовал сильный откат. На данный момент рыночная капитализация Super Micro составляет порядка $20 миллиардов, что существенно ниже медианы для компаний в Nasdaq 100.

Сложная ситуация для Super Micro началась в августе, когда компания не смогла своевременно подать годовой отчет в SEC. Это послужило причиной для негативных публикаций, в том числе от шорт-продавца Hindenburg Research, который сообщил о возможных манипуляциях с бухгалтерией.

Передел рынка и будущие перспективы

Вижу достаточно сильную конкуренцию на рынке высоких технологий, особенно со стороны таких гигантов, как Dell и HPE. На фоне недавних проблем Super Micro стоит отметить, что компания демонстрировала рост выручки в третьем квартале на 181% в годовом исчислении, хотя и не дотянула до консенсус-прогнозов аналитиков.

Вместе с тем, Super Micro с трудом удерживает свои позиции, и ей необходимо продемонстрировать как стабильность, так и обоснованные прогнозы для восстановления доверия инвесторов. Для этого потребуется улучшение финансовой отчетности и взаимодействие с новыми аудиторами, на которых возлагаются большие надежды.

Анализ дальнейших действий Super Micro

Сейчас перед Super Micro стоит несколько ключевых задач. Во-первых, компании необходимо четко восстановить свои финансовые документы, что позволит не только стабилизировать ситуацию, но и повысить ее рыночную стоимость.

Во-вторых, Super Micro должна учитывать опыт других компаний, уже прошедших через аналогичные трудности. Например, создание инновационных решений по повышению производительности серверов, поддержка новых технологий, таких как искусственный интеллект, могут сыграть ключевую роль в её будущем.

Размышляя о том, куда движется Super Micro, не стоит забывать, что они имеют все шансы на восстановление, если смогут справиться с текущими вызовами и эффективно претворять в жизнь свои стратегические планы.

Добавить комментарий

Ещё по теме

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Биткойн обновил рекорд, преодолев отметку в $107,000 накануне решения ФРС.

Биткойн достиг исторического максимума в воскресенье вечером на фоне ожиданий решения ФРС по процентным ставкам в этом году.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 8% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покидает Nasdaq 100 спустя всего пять месяцев после включения в индекс.

Новости IT
17 Дек 2024
2 мин
Биткойн достиг нового рекорда, превысив $107,000, накануне решения Феда.

Вечером в воскресенье Bitcoin достиг нового рекорда, пока инвесторы ждали окончательного решения ФРС по процентной ставке в этом году.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Акции Super Micro упали на 7% после исключения из индекса Nasdaq 100

Компания Super Micro покинула индекс Nasdaq 100 всего через пять месяцев.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Майкл Сэйлор из MicroStrategy: биткойн — это ‘кибер-Манхэттен’ и ‘хорошая инвестиция’ даже на пике цен

Майкл Сэйлор сравнил биткойн с экономикой Нью-Йорка на фоне нового рекорда криптовалюты.

Новости IT
16 Дек 2024
2 мин
Майкл Сэйлор из MicroStrategy называет биткойн «кибер-Манхэттеном» и считает его «хорошей инвестицией» даже на пиках цены.

Майкл Сэйлор сравнил биткойн с Нью-Йорком и его экономикой на фоне роста криптовалюты до новых рекордов.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена