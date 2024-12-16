Акции Super Micro упали на 7% после исключения из индекса Nasdaq 100

Главное: Компания Super Micro Computer покинула индекс Nasdaq 100 всего через пять месяцев после его включения.

Акции Super Micro упали на 7% после объявления о выходе из индекса и более чем на 70% по сравнению с их пиковым значением в марте.

Компании удалось избежать повторной делистинга после получения продления для подачи финансовых отчётов до февраля 2025 года.

Выход из индекса Nasdaq 100

Недавнее решение о исключении Super Micro Computer из Nasdaq 100 стало неожиданностью для многих инвесторов. Компания, которая была добавлена в индекс всего пять месяцев назад, так быстро теряет своё место среди ведущих компаний. За это время акции Super Micro упали на 7%, а по сравнению с их историческим максимумом в $118.81 в марте они потеряли более 70% своей стоимости. Этот драматический спад стал следствием множества факторов, включая конкуренцию на рынке серверов и авторазное внимание инвесторов, оказываемое на компании, связанной с быстрорастущими технологиями.

Кризис и восстановление

Ситуация для Super Micro ухудшилась в августе, когда компания не смогла вовремя подать свои финансовые отчёты в SEC. Это привело к негативной реакции со стороны инвесторов и замечанию со стороны известного аналитика Hindenburg Research о возможных манипуляциях с бухгалтерией. В октябре Ernst & Young, аудитор компании, ушёл с поста, что вызвало 33% снижение акций в тот же день и дополнительное беспокойство среди инвесторов. Тем не менее, после трёхмесячного расследования независимая комиссия не нашла нарушения, но рекомендовала заменить финансового директора.

Что дальше для Super Micro?

Сейчас капитализация Super Micro составляет около $20 миллиардов, что примерно в четыре раза меньше медианной рыночной капитализации компаний в Nasdaq 100. При этом конкуренция на рынке серверов остаётся высокой, и такие гиганты, как Dell и HPE, продолжают давить на позиции Super Micro. Несмотря на текущие трудности, CEO компании, Чарльз Лян, настроен оптимистично и считает, что их позиция на рынке достаточно сильная. Слежение за дальнейшими шагами Super Micro поможет понять, сможет ли компания вернуться к росту и вернуть доверие инвесторов.