Акции Reddit выросли на 7% и достигли рекорда после повышения ценовых прогнозов компанией Raymond James.

Акции Reddit выросли на более чем 7% до рекорда после повышения целевой цены и сохранения оценки «покупать» от аналитиков Raymond James.

Главное: Акции Reddit выросли более чем на 7% и достигли рекордного уровня в $191.

Аналитики компании Raymond James подняли целевую цену на акции Reddit с $150 до $200.

Согласно аналитикам, международная экспансия Reddit является ключом к дальнейшему росту.

В третьем квартале 2024 года выручка компании увеличилась на 68% по сравнению с прошлым годом.

Рост акций Reddit и мнения аналитиков

Акции Reddit продолжают демонстрировать впечатляющий рост. Вчера они закрылись с увеличением более чем на 7%, достигнув рекордного уровня в $191. Это открытие новых горизонтов для платформы, особенно после того, как аналитики Raymond James подтвердили свой «сильный» рейтинг «покупки» и подняли целевую цену с $150 до $200. Этот шаг был обусловлен высокой уверенностью аналитиков в том, что Reddit сможет значительно расширить свою деятельность на международном рынке.

Аналитики указывают на то, что платформа может обратиться к новым регионам, таким как Великобритания, Индия и Бразилия, что создаст дополнительные возможности для роста.

Экспансия и использование технологий

Reddit планирует активное привлечение пользователей за пределами США, что, в свою очередь, должно способствовать росту их рекламного бизнеса. Генеральный операционный директор Reddit, Джен Вонг, отметила важность использования искусственного интеллекта для автоматического перевода контента на разные языки, что позволит улучшить локальные результаты поиска. Это особенно важно, так как пользователи, которые зарегистрированы на платформе, приносят больше дохода, чем незаблокированные пользователи.

Аналитики Raymond James подчеркивают, что именно такие инновации помогут Reddit занять свое место среди пяти самых посещаемых сайтов в интернете и повысить вовлеченность пользователей.

Риски и вызовы для Reddit

Тем не менее, аналитики отмечают и некоторые риски. Reddit может столкнуться с неблагоприятными обновлениями алгоритмов Google, что может негативно сказаться на позициях сайта в поисковой выдаче. Если платформа не сможет адаптироваться к изменениям или улучшить конверсию незарегистрированных пользователей в зарегистрированных, это потенциально может замедлить рост и прибыль. Таким образом, продолжение успеха Reddit будет зависеть от его способности не только привлекать новых пользователей, но и удерживать их на платформе, предоставляя качественный контент и улучшая обслуживаемость пользователей.

В целом, акционеры и инвесторы могут быть оптимистично настроены относительно будущего Reddit, особенно в свете последних новостей о росте акций и стратегиях компании, нацеленных на расширение их присутствия на международной арене.