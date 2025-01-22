Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа Тесты
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Начать учиться
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Тесты
Начать учиться
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Тесты
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Акции EA упали на 7% после снижения прогноза из-за проблем в сфере футбольных и других игр.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
23 Янв 2025
2 мин
1
Новости IT

Акции EA упали на 7% после снижения прогноза из-за проблем в сфере футбольных и других игр.

Содержание

Electronic Arts снизила прогноз на текущий год из-за плохих результатов игр, в частности, футбольной серии.

Главное:

  • Компания Electronic Arts (EA) снизила свои прогнозы на годовые доходы из-за слабых результатов своих игр, особенно футбольной франшизы.
  • Акции EA упали на 7% после объявления о пересмотре прогнозов.
  • Неудачная игра «Dragon Age» оказалась на 50% ниже ожидаемых показателей, что также сказалось на общей финансовой ситуации.

Проблемы с футбольной франшизой

Electronic Arts произвела серьезный пересмотр своих прогнозов на финансовый год, причиной чему стали разочаровывающие результаты их игр, в первую очередь, футбольной серии EA Sports FC. Ожидается, что чистые доходы компании за третий квартал составят примерно 2.215 миллиарда долларов, что значительно ниже первоначальных ожиданий в диапазоне от 2.4 до 2.55 миллиардов долларов. Такие изменения сказываются на рыночной оценке компании, и падение акций на 7% в послеобеденных торгах уже дало о себе знать.

После двух лет впечатляющего двойного роста, в последнем квартале произошло замедление, в том числе затронувшее глобальную футбольную франшизу, которая ранее пользовалась большой популярностью. По прогнозам, чистые доходы EA за полный финансовый 2025 год составят от 7 до 7.15 миллиардов долларов, что ниже прежнего прогноза от 7.5 до 7.8 миллиардов долларов.

Критика и ожидания

К сожалению, не только футбольная франшиза EA столкнулась с трудностями. RPG «Dragon Age» во время квартала показала результаты, которые оказались почти на 50% ниже ожиданий, сумев привлечь всего 1.5 миллиона игроков. Генеральный директор EA, Эндрю Уилсон, в своем заявлении отметил, что, несмотря на продолжающуюся работу над высококачественными играми, их финансоый прогноз в данном случае не был выполнен.

EA также упомянула о недавнем обновлении FC 25, которое получило положительные отзывы от игроков благодаря новому контенту и улучшенному игровому процессу. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать общий спад в продажах.

Будущее EA и игровой индустрии

На фоне вызовов, с которыми столкнулась Electronic Arts, обращает на себя внимание общая тенденция в индустрии видеоигр: многие компании фиксируют снижение интереса к массовым франшизам, что может говорить о перенасыщении рынка. И хотя EA продолжает выпускать обновления для своих игр, освежение игровых механик и контента может быть не достаточным для возврата былой популярности.

Инвесторам и аналитикам будет интересно наблюдать за тем, как компания выправит свои финансовые результаты в грядущие кварталы. Мы живем в эпоху, когда игры становятся все более разнообразными и сложными, и важно качества новшеств, которые EA может предложить в будущем, чтобы восстановить доверие пользователей и увеличить свои доходы.

Добавить комментарий

Ещё по теме

Новости IT
22 Янв 2025
2 мин
Abnormal Security назначает экс-руководителя ServiceNow финансовым директором на фоне подготовки к IPO.

Спустя пять месяцев после достижения годового дохода в 200 миллионов долларов, компания Abnormal Security наняла нового CFO.

Новости IT
22 Янв 2025
2 мин
Microsoft теряет статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI

Microsoft не станет единственным облачным провайдером для OpenAI, но сможет решать, предоставлять ли мощность или передать это другому.

Новости IT
22 Янв 2025
2 мин
«Abnormal Security назначает бывшего руководителя ServiceNow финансовым директором на фоне подготовки к IPO»

Через пять месяцев после объявления о доходе в $200 миллионов в год, Abnormal Security назначила CFO.

Новости IT
22 Янв 2025
2 мин
Microsoft утратила статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI.

Microsoft не станет единственным облачным провайдером OpenAI, но сможет решать, предоставлять ли мощности или передавать это другим поставщикам.

Новости IT
22 Янв 2025
2 мин
ИИ может находить местоположение, используя фото из соцсетей.

Бостонская компания Graylark Technologies представила GeoSpy — ИИ-инструмент, который точно определяет местоположение фото за считанные секунды.

Новости IT
22 Янв 2025
2 мин
Microsoft утратил статус эксклюзивного облачного провайдера OpenAI.

Microsoft не станет единственным облачным провайдером для OpenAI, но сможет решать, предоставлять ли ресурсы или передать их другому.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена