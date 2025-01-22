Акции EA упали на 7% после снижения прогноза из-за проблем в сфере футбольных и других игр.

Главное: Компания Electronic Arts (EA) снизила свои прогнозы на годовые доходы из-за слабых результатов своих игр, особенно футбольной франшизы.

Акции EA упали на 7% после объявления о пересмотре прогнозов.

Неудачная игра «Dragon Age» оказалась на 50% ниже ожидаемых показателей, что также сказалось на общей финансовой ситуации.

Проблемы с футбольной франшизой

Electronic Arts произвела серьезный пересмотр своих прогнозов на финансовый год, причиной чему стали разочаровывающие результаты их игр, в первую очередь, футбольной серии EA Sports FC. Ожидается, что чистые доходы компании за третий квартал составят примерно 2.215 миллиарда долларов, что значительно ниже первоначальных ожиданий в диапазоне от 2.4 до 2.55 миллиардов долларов. Такие изменения сказываются на рыночной оценке компании, и падение акций на 7% в послеобеденных торгах уже дало о себе знать.

После двух лет впечатляющего двойного роста, в последнем квартале произошло замедление, в том числе затронувшее глобальную футбольную франшизу, которая ранее пользовалась большой популярностью. По прогнозам, чистые доходы EA за полный финансовый 2025 год составят от 7 до 7.15 миллиардов долларов, что ниже прежнего прогноза от 7.5 до 7.8 миллиардов долларов.

Критика и ожидания

К сожалению, не только футбольная франшиза EA столкнулась с трудностями. RPG «Dragon Age» во время квартала показала результаты, которые оказались почти на 50% ниже ожиданий, сумев привлечь всего 1.5 миллиона игроков. Генеральный директор EA, Эндрю Уилсон, в своем заявлении отметил, что, несмотря на продолжающуюся работу над высококачественными играми, их финансоый прогноз в данном случае не был выполнен.

EA также упомянула о недавнем обновлении FC 25, которое получило положительные отзывы от игроков благодаря новому контенту и улучшенному игровому процессу. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать общий спад в продажах.

Будущее EA и игровой индустрии

На фоне вызовов, с которыми столкнулась Electronic Arts, обращает на себя внимание общая тенденция в индустрии видеоигр: многие компании фиксируют снижение интереса к массовым франшизам, что может говорить о перенасыщении рынка. И хотя EA продолжает выпускать обновления для своих игр, освежение игровых механик и контента может быть не достаточным для возврата былой популярности.

Инвесторам и аналитикам будет интересно наблюдать за тем, как компания выправит свои финансовые результаты в грядущие кварталы. Мы живем в эпоху, когда игры становятся все более разнообразными и сложными, и важно качества новшеств, которые EA может предложить в будущем, чтобы восстановить доверие пользователей и увеличить свои доходы.