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«Аэрофлот» применит нейросети для предсказания спроса на авиабилеты

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15 Дек 2024
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Новости IT

«Аэрофлот» применит нейросети для предсказания спроса на авиабилеты

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Содержание

Главное:

  • «Аэрофлот» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта.
  • Внедрение нейросетевых технологий позволит прогнозировать спрос на авиаперелеты.
  • Автоматизированная система управления доходами будет доступна и другим авиаперевозчикам.

Применение искусственного интеллекта в авиаперевозках

«Аэрофлот» сообщает о намерении внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования спроса на авиабилеты. Это решение стало возможным благодаря присоединению компании к Альянсу в сфере ИИ, который объединяет 12 компаний и более 90 представителей из разных отраслей экономики. По прогнозам специалистов, внедрение нейросетей может значительно оптимизировать операционные процессы и улучшить финансовые показатели авиаперевозчиков, реагируя на изменения спроса оперативно и эффективно.

Согласно исследованию, проведённому в 2022 году, использование ИИ в различных отраслях может увеличить производительность до 40% благодаря автоматизации рутинных операций. Поэтому «Аэрофлот», ориентируясь на эти знания, показывает пример для остальных транспортных компаний, стремясь внедрить передовые IT-решения.

Преимущества автоматизированной системы управления доходами

Автоматизированная система управления доходами (АСУД) предназначена для прогнозирования спроса на авиаперелёты с возможностью планирования от трех дней до одного года вперёд. Это позволит максимально задействовать вместимость самолётов и оптимизировать финансовое состояние компании, увеличивая её доходы.

Также в планах «Аэрофлота» создание программного комплекса, который не только будет анализировать текущие показатели, но и станет основой для машинного обучения. Такие технологии, как глубокое обучение, могут открывать новые горизонты в анализе больших данных, что позволит авиакомпании более точно планировать свои рейсы и адаптироваться к изменениям на рынке.

Цифровизация как стратегическая задача

«Аэрофлот» стремится находиться в авангарде цифровизации в воздушных перевозках. Заместитель генерального директора Антон Мацкевич отметил, что компания активно применяет новейшие IT-продукты и импортозамещает иностранные решения. Например, в 2025 году планируется переход на отечественную систему «Электронный портфель пилота», что опять демонстрирует усилия компании по оптимизации и тем самым снижению затрат.

Согласно запланированным инвестициям, в ближайшие годы «Аэрофлот» направит 28 млрд рублей на импортозамещение IT-продуктов. Это шаг в сторону повышения конкурентоспособности организации, что особенно актуально в условиях растущей трансформации экономики и потребностей в цифровых технологиях.

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