25 лет с момента старта разработки: минималистичный веб-браузер Dillo отмечает юбилей

Главное: Браузер Dillo отмечает 25 лет с начала разработки.

Проект выделяется минимальным размером и потреблением ресурсов.

Разработка браузера возобновлена после длительного перерыва.

История и развитие Dillo

Проект Dillo, минималистичный веб-браузер, был запущен в 1999 году как ответвление от Gzilla. На протяжении 25 лет Dillo привлекает внимание пользователей своей легковесностью и простотой, что делает его отличным выбором для устройств с ограниченными ресурсами. Известно, что исполняемый файл браузера занимает около одного мегабайта, а при открытии стартовой страницы Dillo расходует всего 12 МБ оперативной памяти. Он поддерживает базовые веб-стандарты, включая HTML 4.01 и CSS, но не поддерживает JavaScript, что может ограничивать некоторые функциональные возможности.

Тем не менее, Dillo имеет свою преданную аудиторию, и, как показывает практика, минималистичные решения всегда находят своих пользователей. Это связано с растущей тенденцией к упрощению и оптимизации программного обеспечения, которая становится все более актуальной в условиях избытка контента и нагрузок на системы.

Перезапуск проекта и будущее Dillo

В 2016 году один из ключевых разработчиков Dillo скончался, что привело к остановке активной разработки. Однако в 2023 году состоялась первая попытка возобновления проекта, и в январе 2024 года была выпущена версия Dillo 3.1.0. Это событие ознаменовало собой новую главу в истории браузера. Также в этом году было создано ответвление Dillo-Plus, что говорит о поддержке и интересе к данному проекту со стороны сообщества.

Важно отметить, что тенденция миниатюризации и скорости работы программного обеспечения приводит к увеличению интереса к Dillo. В мире, где производительность и легкость становятся приоритетными, такие продукты, как Dillo, могут занять важное место на рынке.

Спецификации и возможности Dillo

Одной из главных особенностей Dillo является его способность расширять функциональность через плагины, что позволяет подключать дополнительные протоколы, такие как IPFS и Gemini. Браузер также поддерживает вкладки и закладки, что делает его удобным для пользователей.

Желание сохранить минималистичный интерфейс обусловило переход графического интерфейса на библиотеку FLTK2 в 2005 году. В своем основном функционале Dillo ориентируется на простоту и эффективность, что, возможно, объясняет его долгую жизнь на рынке при наличии более сложных и функциональных браузеров.

Таким образом, Dillo остается интересным проектом как для любителей минимализма, так и для разработчиков, которые ищут легкое и быстрое решение для веб-серфинга. Принимая во внимание существующие тенденции и актуальность вопросов оптимизации, будущее Dillo может принести новые интересные изменения в мир браузеров.