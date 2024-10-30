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Минцифры создаст унифицированный прайс-лист для закупок программного обеспечения госорганами

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30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Минцифры создаст унифицированный прайс-лист для закупок программного обеспечения госорганами

Содержание

Минцифры планирует создать единый прайс-лист для госзакупок программного обеспечения до конца года, сообщил глава ведомства.

Главное:

  • Минцифры планирует создать единый прайс-лист для госзакупок программного обеспечения.
  • Счётная палата выявила случаи недобросовестности в закупках софта.
  • Цены будут зависеть от объёма закупки, что должно обеспечить прозрачность ценообразования.

Создание единого прайс-листа

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) готовит инициативу по созданию единого прайс-листа для государственных закупок программных продуктов. Главный акцент делается на то, чтобы предотвратить ситуации, когда одни и те же программные продукты закупаются по существенно различающимся ценам при схожих условиях. Это решение стало актуальным на фоне выявленных фактов значительных различий в ценах на один и тот же софт, что, по мнению министра Максута Шадаева, указывает на недобросовестные практики как со стороны заказчиков, так и со стороны разработчиков.

Зачем нужна прозрачность ценообразования

Необходимость в создании прайс-листа была обусловлена недавними проверками, проведёнными Счётной палатой, в ходе которых были зафиксированы случаи, когда госкомпании покупали одно и то же программное обеспечение по разным ценам. В таких условиях важно установить четкие границы цен, что повысит прозрачность и доверие к процессу государственных закупок. Это не только важно для поддержания конкурентной среды, но и для эффективного использования налоговых средств. По данным статистики, высокая степень прозрачности в государственных расходах позволяет сократить коррупционные риски и улучшить финансовую дисциплину.

Рынок программного обеспечения и его санкционные последствия

Отдельным вопросом остаётся рост цен на программное обеспечение, который наблюдается в последнее время. Многие компании сталкиваются с проблемами закупок через посредников, что приводит к увеличению стоимости софта. Прямое сотрудничество с производителями могло бы значительно снизить затраты. Это сказывается как на государственных, так и на частных закупках, вызывая неудовлетворенность у заказчиков. Особенно остро этот вопрос стоит сейчас, когда на рынке программного обеспечения происходит переориентация на отечественные продукты в условиях санкционного давления. Нововведение с единым прайс-листом может помочь не только в регулировании цен, но и в правильной реабилитации программного обеспечения российских разработчиков в госструктурах. В итоге, эта инициатива может стать важным шагом к улучшению состояния рынка программного обеспечения в России.

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