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Минцифры и ФСИН предложили разработать сервис «Письмо заключённому» на платформе «Госуслуги»

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Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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30 Окт 2024
2 мин
16
Новости IT

Минцифры и ФСИН предложили разработать сервис «Письмо заключённому» на платформе «Госуслуги»

Содержание

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей предложила создать сервис «Письмо заключенному» на базе портала «Госуслуги».

Главное:

  • Минцифры и ФСИН предложили создать новый сервис для переписки с заключёнными на базе «Госуслуг».
  • Сервис позволит также переводить деньги и оформлять подписки на печатные издания для заключённых.
  • Инициатива обусловлена проблемами пользователей частных сервисов для переписки.

Цели нового сервиса

Разработка сервиса «Письмо заключённому» на платформе «Госуслуги» призвана улучшить доступ граждан к взаимосвязи с осуждёнными. Согласно статистике, в последние годы количество заключённых в России колеблется около 570 000 человек. Это создает определённые потребности для их общения с внешним миром. Проект предлагает не только упрощение контакта с заключёнными, но и минимизацию рисков, связанных с недобросовестными частными компаниями, которые в настоящее время предоставляют подобные услуги. Сервис должен обеспечить более высокий уровень безопасности и прозрачности, что в свою очередь, повысит доверие граждан к системе.

Проблемы существующих сервисов

Как указано в материалах Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), пользователи уже сейчас сталкиваются с множеством сложностей, включая потерю писем, когда заключённые переводятся в другие учреждения. Часто отсутствует возможность отследить, дошло ли письмо или денежный перевод до адресата. Учитывая, что в 2022 году количество обращений к таким сервисам увеличилось на 30%, очевидно, что необходимо внедрять более эффективные решения.

Возможности и преимущества

Новый государственный сервис будет включать функции не только переписки, но и финансовых переводов и подписок на журналов и газет. Это позволит заключённым сохранить связь с родными, а также получать информацию о мире за пределами стены колоний. Исследования показывают, что поддержание социальных связей с семьёй и друзьями способствует лучшей адаптации осуждённых после выхода на свободу. Таким образом, реализация данного проекта может положительно сказаться не только на процессах реабилитации, но и на общем уровне безопасности в обществе.

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