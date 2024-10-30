Минцифры и ФСИН предложили разработать сервис «Письмо заключённому» на платформе «Госуслуги»

Главное: Минцифры и ФСИН предложили создать новый сервис для переписки с заключёнными на базе «Госуслуг».

Сервис позволит также переводить деньги и оформлять подписки на печатные издания для заключённых.

Инициатива обусловлена проблемами пользователей частных сервисов для переписки.

Цели нового сервиса

Разработка сервиса «Письмо заключённому» на платформе «Госуслуги» призвана улучшить доступ граждан к взаимосвязи с осуждёнными. Согласно статистике, в последние годы количество заключённых в России колеблется около 570 000 человек. Это создает определённые потребности для их общения с внешним миром. Проект предлагает не только упрощение контакта с заключёнными, но и минимизацию рисков, связанных с недобросовестными частными компаниями, которые в настоящее время предоставляют подобные услуги. Сервис должен обеспечить более высокий уровень безопасности и прозрачности, что в свою очередь, повысит доверие граждан к системе.

Проблемы существующих сервисов

Как указано в материалах Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), пользователи уже сейчас сталкиваются с множеством сложностей, включая потерю писем, когда заключённые переводятся в другие учреждения. Часто отсутствует возможность отследить, дошло ли письмо или денежный перевод до адресата. Учитывая, что в 2022 году количество обращений к таким сервисам увеличилось на 30%, очевидно, что необходимо внедрять более эффективные решения.

Возможности и преимущества

Новый государственный сервис будет включать функции не только переписки, но и финансовых переводов и подписок на журналов и газет. Это позволит заключённым сохранить связь с родными, а также получать информацию о мире за пределами стены колоний. Исследования показывают, что поддержание социальных связей с семьёй и друзьями способствует лучшей адаптации осуждённых после выхода на свободу. Таким образом, реализация данного проекта может положительно сказаться не только на процессах реабилитации, но и на общем уровне безопасности в обществе.