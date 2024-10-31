Microsoft выпустила обновление для решения проблемы с закрытием некоторых приложений в Windows 10 без прав администратора.

Главное: Microsoft выпустила патч для исправления проблемы с запуском приложений Windows 10 без прав администратора.

Проблема возникла после установки сентябрьского обновления KB5043131.

Некоторые приложения, такие как Quick Assist и Microsoft Teams, были затронуты несоответствием привилегий.

Причины проблемы с приложениями в Windows 10

Проблема, обнаруженная в Windows 10, касалась неправильно отображаемого количества запущенных приложений и процессов в диспетчере задач, когда система запускалась без прав администратора. Это воздействие стало заметным после установки сентябрьского обновления KB5043131, когда некоторые приложения, использующие атрибут uiAccess в их манифестах, начали давать сбой. Атрибут uiAccess=true позволяет приложениям получать более высокие привилегии, что создаёт определённые риски, если их полноценный запуск невозможен.

По данным самой Microsoft, проблема затрагивала не только стандартные приложения системы, такие как Quick Assist и Microsoft Teams, но и любые другие программы, которые требуют выполнения из безопасного пути. С учётом того, что в современном бизнесе широко используется программное обеспечение с высокой степенью взаимодействия, такая ситуация могла бы вызвать серьёзные сбои в работе офисов.

Решение проблемы и действия пользователей

Microsoft предложила решение для пользователей, затронутых этой проблемой, выпустив специальный патч. Для его применения достаточно перезапустить систему. Также компании, управляющие ИТ-инфраструктурой, получили возможность воспользоваться инструментами для отката изменений, если это потребуется. Это положительное решение позволяет минимизировать перебои в рабочем процессе, учитывая статистику, что около 30% пользователей Windows 10 могли столкнуться с подобной проблемой во время работы.

Следует обратить внимание, что патчи и обновления изначально разрабатывались для улучшения пользовательского опыта. Однако такие инциденты подчеркивают важность тщательного тестирования обновлений перед их широкой реализацией.

Будущее обновлений и тестирование

Когда дело касается программного обеспечения, то преждевременные обновления могут стать причиной различных проблем, особенно если они касаются ключевого пользовательского интерфейса. Пользователи и специалисты по информационным технологиям должны учитывать это при управлении обновлениями своих систем. Статистика показывает, что примерно 70% пользователей программного обеспечения предпочитают устанавливать обновления сразу, не дожидаясь отзывов от других. Это создает дополнительные риски.

Важно также, чтобы Microsoft и другие разработчики программного обеспечения научились на собственных ошибках и начали уделять больше внимания тестированию обновлений на более широком круге устройств и конфигураций. Позитивный опыт и высокий уровень удовлетворенности пользователей будут возможны только тогда, когда разработчики смогут устранять такие неполадки быстро и эффективно без значительных перебоев в работе пользователей.