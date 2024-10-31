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Microsoft устранила проблему с некорректным отображением Super Resolution на компьютерах с несовместимой версией Windows.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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31 Окт 2024
2 мин
Новости IT

Microsoft устранила проблему с некорректным отображением Super Resolution на компьютерах с несовместимой версией Windows.

Содержание

В октябре Microsoft представила новые AI-функции для Windows Insider, включая Super Resolution в приложении «Фотографии», доступную на некоторых обычных ПК.

Главное:

  • Microsoft исправила ошибку в отображении функции Super Resolution на несовместимых ПК с Windows.
  • Функция Super Resolution позволяет увеличивать изображения до восьми раз без потери качества.
  • Доступ к функции получили только пользователи ПК с нейронными процессорами, такими как Qualcomm Snapdragon X.

Что такое Super Resolution?

Super Resolution — это новая функция, представленная Microsoft в приложении «Фотографии», которая значительно улучшает качество изображений. Она использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы увеличить изображения до восьми раз по сравнению с оригиналом. Это достижение стало возможным благодаря использованию нейронных процессоров, которые могут обрабатывать большие объемы данных локально, без необходимости обращения к облачным сервисам. Это важный шаг в развитии обработки изображений, так как пользователи теперь могут улучшать качество своих фотографий в считанные секунды.

Ошибка и ее исправление

На момент запуска функции Super Resolution некоторые пользователи невольно получили доступ к ней, даже на ПК с процессорами x86, для которых она не была предназначена. Microsoft подтвердила, что это было результатом ошибки в программах разработки. В ответ на появляющиеся жалобы компания оперативно исправила баг, и теперь функция доступна только для ПК, оснащенных специальными графическими решениями, такими как Snapdragon X от Qualcomm. Это опять подчеркивает важность соответствующей аппаратной платформы для реализации современных программных возможностей.

Будущее технологий обработки изображений

Развитие технологий, таких как Super Resolution, открывает новые горизонты для обработки визуального контента. С учетом роста объемов данных и повышения требований к качеству изображений, подобные AI-решения становятся критически важными. Интересно отметить, что исследования показывают, что в будущем использование искусственного интеллекта в обработке изображений возрастет на 30% ежегодно, что подчеркивает необходимость разработчиков и производителей учитывать новейшие тенденции. Переход на более совершенные алгоритмы и аппаратное обеспечение позволит пользователям наслаждаться улучшенным качеством изображений, что положительно скажется на различных сферах, от фотографии до медиапроизводства.

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