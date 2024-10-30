Microsoft отменяет тайную установку Recall на ПК с Windows

Microsoft подчеркивает, что AI-функция не станет обязательной в Windows 11, несмотря на слухи о ее скрытой активации.

Главное: Microsoft подтверждает, что функция «Recall» не будет обязательной в Windows 11.

Опция «Recall» делает скриншоты действий пользователя, однако имеет проблемы с безопасностью.

Обзор ситуации показывает, что опасения пользователей относительно скрытой установки функции преувеличены.

Функция Recall: что это такое?

Функция «Recall» — это новшество от Microsoft, базирующееся на искусственном интеллекте, которое позволяет делать скриншоты текущих действий пользователя на ПК. Эти снимки можно использовать для дальнейшего поиска информации с помощью подсказок на естественном языке. Несмотря на свою потенциальную полезность, функционал вызвал множество вопросов и даже опасений, когда исследователи безопасности обнаружили, что предварительная версия Recall не была защищена шифрованием, что могло привести к утечке данных пользователей. Это стало причиной задержки в релизе функции, пока Microsoft работает над её доработкой.

Ситуация с установкой Recall

С 2023 года в сети активно обсуждаются слухи о том, что Microsoft завершает разработку функции, но при этом планирует установить её по умолчанию. Тем не менее, недавние заявления компании указывают на то, что Recall станет необязательной опцией, которую пользователи смогут удалить по своему усмотрению. Исследователь под ником Albacore отмечает, что существует сложная система интеграции изменений разработки в основную среду Windows, и уверяет, что Microsoft действительно работает над устранением недоработок.

Важно понимать, что хотя общественность высказывает опасения о возможной скрытой установке Recall, на данный момент нет ни одного подтверждения о том, что функция обязательна для установки или использования. Кроме того, пользователи имеют возможность управлять данными функциями, что также снижает уровень паники вокруг данного вопроса.

Проблемы и недоразумения вокруг Recall

Собранные данные свидетельствуют о том, что обеспокоенность пользователей о вероятной слежке со стороны Microsoft может быть излишней. Многие видео и публикации на YouTube, предлагающие способы «удаления» Recall, основаны на недоразумениях и отсутствии актуальной информации. Разработчики, такие как Albacore, подчеркивают, что многие из этих страстных обсуждений являются следствием неосведомленности о текущем статусе функции.

На практике, Microsoft сталкивается с необходимостью наладить диалог с пользователями и прояснить ситуацию с новой функцией. Это может помочь избежать избыточного волнения и недопонимания, обеспечение большей прозрачности в вопросах конфиденциальности и использования данных пользователей является наиважнейшей задачей для компании в условиях повышенной общественной тревожности по поводу безопасности в цифровом пространстве.

В заключение, можно отметить, что ситуация с Recall в Windows 11 требует дальнейшего мониторинга. За развитием событий стоит наблюдать, особенно в свете потенциальных обновлений безопасности со стороны Microsoft и реагированием на реакцию пользователей.