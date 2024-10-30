Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
«МегаФон» отметил почти двукратное увеличение интереса к решениям по защите персональных устройств от киберугroep

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
3
Новости IT

«МегаФон» отметил почти двукратное увеличение интереса к решениям по защите персональных устройств от киберугroep

Содержание

«МегаФон» отметил почти двукратный рост спроса на антивирусы, что связано с увеличением кибератак, сообщила пресс-служба компании.

Главное:

  • Компания «МегаФон» зафиксировала 81% рост спроса на антивирусные решения за девять месяцев 2024 года.
  • Продажи лицензий удвоились в личных кабинетах пользователей и мобильном приложении.
  • 57% российских пользователей столкнулись с киберугрозами в 2024 году, что подчеркивает актуальность проблематики защиты данных.

Рост интереса к кибербезопасности

В условиях постоянных киберугроз и увеличения количества атак на пользователей в России, спрос на продукты для защиты персональных устройств значительно возрос. Согласно последним данным от «МегаФона», за девять месяцев текущего года продажи антивирусных программ выросли на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это свидетельствует о растущей осведомленности пользователей о необходимых мерах безопасности, а также о желании избежать неприятностей, связанных с кибератаками.

Проанализировав статистику, можно заметить, что четверть лицензий на антивирусные программы приобреталась через традиционные каналы — салоны связи и интернет-магазин. Остальные лицензии были куплены посредством личных кабинетов и взаимодействия с операторами в службе поддержки, что указывает на высокую степень цифровой грамотности пользователей и их желание упрощать процесс получения таких услуг.

Предпочтения пользователей

Интересно отметить, что покупка лицензий с длительным сроком действия стала популярной среди пользователей. Это говорит о том, что клиенты стремятся минимизировать беспокойство о безопасности своих устройств на протяжении продолжительного времени. Среди наиболее востребованных продуктов, предложенных «МегаФоном», выделяются решения от «Лаборатории Касперского»: Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Такие продукты стали популярными благодаря своей репутации и качеству, а также многообразию предложений от других производителей, таких как DrWeb и КиберПро, для различных операционных систем.

Киберугрозы: статистика и разработка навыков

По данным исследований «Лаборатории Касперского», в 2024 году около 57% пользователей в России столкнулись с различными формами киберугроз, включая фишинг и скам. За девять месяцев текущего года количество попыток перейти на фишинговые страницы возросло почти в 4 раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности личных данных, который включает не только технические методы, но и повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления среди пользователей.

Таким образом, рынок кибербезопасности продолжает активное развитие, а пользователи все более осознанно подходят к выбору средств для защиты. Интерес к антивирусным программам растет вместе с угрозами, с которыми сталкиваются пользователи, и «МегаФон» как крупный оператор связи, демонстрирует важность этой проблемы на практике.

Добавить комментарий

Ещё по теме

reddit-pribyli-q3-2024 Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Reddit впервые достиг прибыльности, обслуживая почти 100 миллионов пользователей ежедневно.

Reddit впервые объявил о прибыли, составившей $29,9 млн за третий квартал, с выручкой $348,8 млн — на 68% больше, чем год назад.

этический-паспорт-для-искусственного-интеллекта Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Этические паспорта для ИИ: новая концепция от ученых МФТИ
sony_zakrytie_studij_firewalk_neon_koi Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Sony уволит 210 сотрудников в связи с закрытием студий Firewalk Studios и Neon Koi

Sony завершает деятельность студий Firewalk и Neon Koi, что повлечет увольнение 210 сотрудников.

microsoft-ispravila-problemu-dispetcher-zadach-windows-10 Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Microsoft выпустила обновление для решения проблемы с закрытием некоторых приложений в Windows 10 без прав администратора.

Microsoft устранила ошибку в диспетчере задач Windows 10 версии 22H2, из-за которой неверно отображалось количество запущенных процессов.

dns_ps5_pro_preorder Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
DNS запустил предзаказ на PS5 Pro по цене 125 тысяч рублей

Розничная сеть начала прием предварительных заказов на PS5 Pro по цене 124 999 рублей, в то время как другая компания предлагала за 130 тыс.

ученые_в_южной_корее_сверхтонкий_материал Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
В Южной Корее создан материал, способный поглощать 99% электромагнитных волн.

Учёные Южной Кореи разработали уникальный материал, поглощający свыше 99% электромагнитных волн, включая 5G и Wi-Fi.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена