«МегаФон» отметил почти двукратное увеличение интереса к решениям по защите персональных устройств от киберугroep

Главное: Компания «МегаФон» зафиксировала 81% рост спроса на антивирусные решения за девять месяцев 2024 года.

Продажи лицензий удвоились в личных кабинетах пользователей и мобильном приложении.

57% российских пользователей столкнулись с киберугрозами в 2024 году, что подчеркивает актуальность проблематики защиты данных.

Рост интереса к кибербезопасности

В условиях постоянных киберугроз и увеличения количества атак на пользователей в России, спрос на продукты для защиты персональных устройств значительно возрос. Согласно последним данным от «МегаФона», за девять месяцев текущего года продажи антивирусных программ выросли на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это свидетельствует о растущей осведомленности пользователей о необходимых мерах безопасности, а также о желании избежать неприятностей, связанных с кибератаками.

Проанализировав статистику, можно заметить, что четверть лицензий на антивирусные программы приобреталась через традиционные каналы — салоны связи и интернет-магазин. Остальные лицензии были куплены посредством личных кабинетов и взаимодействия с операторами в службе поддержки, что указывает на высокую степень цифровой грамотности пользователей и их желание упрощать процесс получения таких услуг.

Предпочтения пользователей

Интересно отметить, что покупка лицензий с длительным сроком действия стала популярной среди пользователей. Это говорит о том, что клиенты стремятся минимизировать беспокойство о безопасности своих устройств на протяжении продолжительного времени. Среди наиболее востребованных продуктов, предложенных «МегаФоном», выделяются решения от «Лаборатории Касперского»: Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Такие продукты стали популярными благодаря своей репутации и качеству, а также многообразию предложений от других производителей, таких как DrWeb и КиберПро, для различных операционных систем.

Киберугрозы: статистика и разработка навыков

По данным исследований «Лаборатории Касперского», в 2024 году около 57% пользователей в России столкнулись с различными формами киберугроз, включая фишинг и скам. За девять месяцев текущего года количество попыток перейти на фишинговые страницы возросло почти в 4 раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности личных данных, который включает не только технические методы, но и повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления среди пользователей.

Таким образом, рынок кибербезопасности продолжает активное развитие, а пользователи все более осознанно подходят к выбору средств для защиты. Интерес к антивирусным программам растет вместе с угрозами, с которыми сталкиваются пользователи, и «МегаФон» как крупный оператор связи, демонстрирует важность этой проблемы на практике.