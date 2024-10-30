Линус Торвальдс: 90% ИИ – это просто маркетинговый трюк.

Создатель Linux заявил, что ИИ сегодня на 90% состоит из маркетинга. Он считает, что технология интересна, но хайп мешает её развитию.

Главное: Линус Торвальдс утверждает, что 90% информации об ИИ является маркетингом.

Предполагает, что индустрия ИИ находится в плачевном состоянии, но может измениться в будущем.

Отметил положительные аспекты технологий ИИ, такие как ChatGPT в области графического дизайна.

Взгляд Торвальдса на искусственный интеллект

Линус Торвальдс, известный создатель операционной системы Linux, сделал сенсационное заявление о состоянии технологий искусственного интеллекта (ИИ). В интервью на Open Source Summit в Вене он отметил, что текущее состояние ИИ состоит из 90% маркетинга и всего лишь 10% реальных достижений. Это довольно критическая оценка, особенно учитывая бурный рост интереса к ИИ в последние годы. По его словам, ожидания, завышенные чрезмерным хайпом, могут отвлекать от подлинного прогресса в области разработки ИИ.

Данное мнение, конечно же, освежает дискуссию о реальных возможностях технологий, которые мы используем. Как показывает практика, многие компании действительно используют ИИ в основном как маркетинговый инструмент, что подрывает доверие к индустрии. По данным исследований, около 70% организаций публикуют сообщения об использовании ИИ, но только небольшая часть из них реализует практические решения, которые действительно соответствуют этому наименованию.

Проблемы и потенциал в развитии ИИ

Торвальдс не просто критикует современные технологии, но также подчеркивает их потенциал. Он выразил надежду, что в течение ближайших пяти лет ситуация может кардинально измениться. Это мнение согласуется с мнением других экспертов, которые уверены, что настоящая эволюция ИИ все еще впереди. Ожидается, что Институт будущего в своих прогнозах также указывает на ожидаемый рост применения ИИ в различных сферах, таких как медицина, транспорт и даже экология.

Интересно отметить, что несмотря на критику, некоторые аспекты ИИ действительно демонстрируют удивительные результаты. Например, модели вроде ChatGPT оказались весьма удачны в ряде задач, включая графический дизайн и обработку естественного языка. Это указывает на то, что при надлежащей доработке и применении, ИИ может стать не просто hype-продуктом, а мощным инструментом для ускорения прогресса.

Заключение: куда движется мир технологий?

Дискуссии вокруг состояния ИИ продолжаются, и важно отметить, что критика, подобная той, что высказывает Линус Торвальдс, может быть полезной для технологии. Она побуждает разработчиков и исследователей сосредоточиться на реальных достижениях, а не на обещаниях, которые могут остаться неисполненными. Необходимо сосредоточиться на качественных исследованиях, которые смогут предоставить те преобразования в қоғаме, о которых многие говорят.

В конечном счете, искусственный интеллект обещает наши жизни, но только время покажет, где грань между реальным прогрессом и субъективными ожиданиями.