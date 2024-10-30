LinkedIn представляет своего первого ИИ-агента для рекрутинга

Главное: LinkedIn запускает своего первого ИИ-агента, Hiring Assistant, для поддержки рекрутеров.

Инструмент поможет в создании вакансий, поиске кандидатов и автоматизации взаимодействия с ними.

Пока доступ к Hiring Assistant ограничен, но планируется расширение для большего числа пользователей.

Новое слово в рекрутинге: Hiring Assistant от LinkedIn

LinkedIn анонсировал запуск своего первого ИИ-агента, получившего название Hiring Assistant. Этот инструмент предназначен для облегчения работы рекрутеров, позволяя им сосредоточиться на более стратегических задачах, таких как развитие компании и построение команды. С помощью Hiring Assistant можно легко составлять детальные описания вакансий, а также упростить процесс поиска и взаимодействия с кандидатами. Это особенно актуально, учитывая, что рынок труда становится все более конкурентным.

На данный момент Instant Assistant доступен лишь ограниченному числу клиентов, включая такие компании, как AMD, Canva, Siemens и Zurich Insurance. Однако в ближайшие месяцы LinkedIn планирует расширить доступ к инструменту. Вводя инновации в процесс подбора персонала, LinkedIn находит грамотный способ использовать возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности рекрутинга.

Как работает новый ИИ-инструмент

Главная функция Hiring Assistant заключается в автоматизации рутинных задач. Это позволяет рекрутерам не только создавать и загружать описания вакансий, но и выделять ключевые навыки, которые необходимы идеальному кандидату. Интересно, что этот ИИ наносит акцент на профессиональные компетенции, а не на такие параметры, как место проживания или уровень образования.

По словам вице-президента LinkedIn по продуктам Хари Шринивасана, работа с Hiring Assistant позволяет рекрутерам сосредоточить свое время на более важных аспектах, таких как оценка и выбор кандидатов. В будущем планируется реализация дополнительных функций, включая возможность обмена сообщениями с кандидатами и планирования этапов собеседования, что сделает процесс найма еще более интегрированным.

Долгосрочные перспективы и влияние на рынок труда

По данным, выручка LinkedIn от направления Talent Solutions в июле 2023 года составила более 7 миллиардов долларов. Это неудивительно, учитывая важность подбора персонала для бизнеса. Инструменты типа Hiring Assistant могут значительно улучшить качество рекрутинга и сократить временные затраты.

Также стоит отметить влияние искусственного интеллекта на рынок труда в целом. Однако, несмотря на высокую автоматизацию, личный подход к кандидатам остается важным. ИИ-инструменты, такие как Hiring Assistant, могут быть мощным дополнением к практике, но не заменой для человеческого фактора. Таким образом, компании будут вынуждены находить баланс между использованием технологий и сохранением персонального взаимодействия с кандидатами.