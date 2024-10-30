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«Likvi.com» предсказал ключевые тренды рынка подержанных автомобилей на четвертый квартал 2024 года.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
4
Новости IT

«Likvi.com» предсказал ключевые тренды рынка подержанных автомобилей на четвертый квартал 2024 года.

Содержание

Главное:

  • Рынок б/у автомобилей в России продолжает меняться: наибольший рост цен наблюдается в премиум-сегменте.
  • Доля автомобилей отечественного производства остается на высоком уровне, в то время как интерес к иномаркам сохраняется.
  • Около 30% б/у автомобилей в России были ввезены по параллельному импорту.

Изменения на рынке б/у автомобилей

В третьем квартале 2024 года рынок б/у автомобилей в России продемонстрировал заметные изменения, которые в значительной степени обусловлены экономическими условиями и меняющимися предпочтениями потребителей. Анализ, проведенный платформой «Likvi.com», показал, что автомобили отечественного производства всё еще занимают ведущие позиции. С учетом растущих цен на новые автомобили, интерес к б/у моделям, особенно среди россиян, продолжает увеличиваться. Модели из США и Европы также постепенно набирают популярность, что отражает широкие запросы на автомобили с различными характеристиками и ценовыми категориями.

Рост цен и предпочтения пользователей

Согласно статистике, в последние месяцы наблюдается заметный рост цен на автомобили премиум-сегмента. Например, такие марки, как Audi и BMW, увеличили свои цены на 12-15%. Это связано с повышением логистических затрат и таможенных пошлин, что приводит к снижению доступности таких автомобилей для большинства покупателей. Тем не менее, можно отметить, что до 2025 года не стоит ожидать существенного роста или снижения в этом сегменте: это означает, что рынок премиум-класса может достигнуть стабильного плато. Интересно, что средний возраст приобретаемых автомобилей составляет около 5 лет, а пробег – около 70 тыс. км, что указывает на предпочтение россиян к более новым и надежным моделям.

Параллельный импорт как фактор спроса

Особое внимание стоит обратить на факты, связанные с параллельным импортом, который стал важным аспектом рынка б/у автомобилей. Около 30% проданных автомобилей были ввезены в страну таким образом. Это свидетельствует о продолжающемся интересе россиян к иномаркам с улучшенными характеристиками. В текущих экономико-политических условиях, параллельный импорт остается ключевым фактором, существенно влияющим на структуру российского авторынка. Таким образом, можно прогнозировать, что спрос на автомобили, ввезенные от иностранных производителей, будет сохраняться и в будущем, что отражает подтвержденные предпочтения и потребности российских автовладельцев.

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