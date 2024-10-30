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Компания xAI Илона Маска ищет новые источники финансирования.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
6
Новости IT

Компания xAI Илона Маска ищет новые источники финансирования.

Содержание

Компания Илона Маска xAI рассматривает возможность привлечения нового финансирования в размере около 40 миллиардов долларов.

Главное:

  • Компания Илона Маска xAI ведет переговоры о привлечении нового финансирования в размере 40 миллиардов долларов.
  • xAI планирует удвоить свою текущую оценку до 24 миллиардов долларов, добавив к уже полученным 6 миллиардам в ходе предыдущего раунда.
  • Маск утверждает, что данные социальной сети X дают его компании конкурентное преимущество.

Новые горизонты финансирования для xAI

Компания xAI, созданная Илоном Маском в 2022 году, активно работает над привлечением нового финансирования в размере 40 миллиардов долларов. Сообщается, что xAI стремится упомянуть свои достижения, включая успешный предыдущий раунд финансирования, в котором компании удалось собрать 6 миллиардов долларов. Новый раунд возмещения пассажирских средств даст возможность почти удвоить текущую оценку xAI до 24 миллиардов, что говорит о высоком интересе инвесторов и динамическом развитии компании.

Разработка моделей на основе уникальных данных

После переезда в офисы OpenAI, xAI запустила свою первую модель Grok, которая предназначена для работы с различными социальными платформами, включая X. Важно отметить, что на данный момент xAI предоставляет корпоративный API, обучая модели Grok следующего поколения на одном из крупнейших кластеров из 100 000 графических процессоров Nvidia. Это дает компании возможность обрабатывать и анализировать большие объемы данных, что, в свою очередь, усиливает их конкурентоспособность на рынке.

Позиции в области искусственного интеллекта и данные X

Илон Маск утверждает, что данные социальной сети X дают xAI ряд преимуществ, недоступных для других компаний. Например, нововведенная политика конфиденциальности X позволяет третьим лицам, включая xAI, использовать данные пользователей для обучения своих моделей. Это создаст дополнительные возможности для xAI в области больших данных и искусственного интеллекта, что, вероятно, окажет сильное влияние на конкуренцию с другими игроками в этой сфере, такими как OpenAI и Google.

В заключение, видно, что xAI продолжает развиваться и стремится войти в топ-игроков в инновативных технологиях. Привлечение новых инвестиций и использование уникальных данных открывают для компании множество перспектив. Обращая внимание на эти ключевые моменты, можно предположить, что xAI продолжит удивлять и радовать нас новыми разработками в будущем.

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