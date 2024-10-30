Исследование показывает, что люди превосходят современные ИИ-модели в творческих способностях.

Главное: Исследование Нины Бегуш показало, что рассказы, написанные людьми, гораздо более эмоциональны и разнообразны по сравнению с историями, созданными искусственным интеллектом.

Человеческие истории имели больше уникальных деталей и культурных отсылок, тогда как ИИ-системы генерировали похожие и клишированные сюжеты.

В исследовании были проанализированы 250 человеческих рассказов и 80 историй, написанных ИИ, с акцентом на содержание и машину-генератор.

Сравнение человеческого и искусственного творчества

Научное исследование, проведенное Ниной Бегуш из Калифорнийского университета в Беркли, выявило явные различия между креативностью людей и алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Участники исследования были приглашены написать различные рассказы, используя в качестве отправной точки миф о Пигмалионе. В результате сравнения 250 рассказов, написанных людьми, с 80 историями, сгенерированными ИИ, стало очевидно, что человеческое творчество выделяется своей глубиной и эмоциональной насыщенностью.

Рассказы, созданные ИИ, оказались часто перегружены клише и шаблонными персонажами, что делает истории однообразными и менее интересными. Это подтверждает важность человеческой интуиции и понимания культурного контекста при создании художественных произведений. По данным исследования, только 7% человеческих рассказов были посвящены однополым отношениям, в то время как ИИ подчеркивал подобные темы гораздо чаще, однако без должной глубины и нюансов.

Отсутствие глубины у ИИ

Сравнение рассказов выявило еще одну важную деталь: персонажи созданных ИИ историй часто страдали от недостатка мотивации и глубины, что подчеркивало их плоскость. На контрасте, человеческие участники создавали многогранные персонажи с четкими эмоциональными реакциями и сложной внутренней жизнью. Это открытие может говорить о том, что, несмотря на достижения в области поколения текстов на основе машинного обучения, ИИ все еще далек от понимания человеческой природы и культурных нюансов.

Кроме того, ИИ не способен интегрировать социокультурные контексты в свои истории, что очень важно для их искусства. Исследование обозначает, что даже такие продвинутые модели, как GPT-4 и Ллама, остаются ограниченными в своей способности к подлинной креативности.

Будущее творчества в эпоху ИИ

Эта работа поднимает важные вопросы о будущем искусственного интеллекта и его роли в креативных процессах. В то время как ИИ работает над созданием всё более сложных текстов, текущие исследования показывают, что человеческое творчество сохраняет свой уникальный характер и значимость. Возможности ИИ, такие как создание литературных работ, могут оказаться полезными в некоторых контекстах, однако они не могут заменить уникальность и глубину человеческого опыта.

Как утверждает Нина Бегуш, итоговая цель таких исследований – расширить понимание того, как ИИ и человек могут сосуществовать и дополнять друг друга в творческом процессе. Возможно, в будущем нас ждёт симбиоз, где искусственный интеллект станет инструментом для поддержки и вдохновения, а не заменой человечеству в искусстве.