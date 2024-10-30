«Госуслуги» предлагают пользователям сменить почту с Gmail на xmail для доступа к сервису

В октябре 2024 года «Госуслуги» предложили пользователям перейти с Gmail на xmail от VK для доступа к сервису.

Главное: Госуслуги начали предлагать пользователям перейти с Gmail на почтовый сервис xmail от VK.

Причиной перехода является нестабильная работа SMS-подтверждения для Gmail в России.

С начала работы xmail более 1,6 млн пользователей уже сменили почту.

Причины перехода на xmail

Недавние действия сервиса Госуслуги оказали значительное влияние на пользователей, использующих почтовый сервис Gmail. Теперь Госуслуги предлагают менять адрес электронной почты на сервис xmail от VK. По информации от платформы, это решение вызвано нестабильной работой SMS-подтверждения для новых аккаунтов в Gmail, что затрудняет доступ к госсервисам. Такие изменения заставляют задуматься о будущем использования зарубежных сервисов для важных функций, прежде всего, связанных с государственными услугами.

По статистике, на данный момент «Госуслуги» не могут гарантировать надежность доступа через Gmail, и это может серьезно сказаться на пользователях, которые полагаются на этот сервис для выполнения различных государственных процедур. Важно отметить, что проблема не уникальна: в Google ранее подтвердили, что пользователи в России испытывают трудности с доступом к своим аккаунтам.

Миграция на xmail: процесс и преимущества

Процесс миграции на почтовый сервис xmail достаточно прост и разбит на три этапа. Сначала пользователю необходимо войти в свой аккаунт Gmail, после чего нужно разрешить Mail доступ к учетной записи и создать новый адрес на xmail. Автоматически переносится не только весь существующий контент, но и новые письма, приходящие в аккаунт.

На данный момент ежемесячно около 140 тыс. пользователей выбирают xmail, что позволяет сервису активно наращивать свою аудиторию. Учитывая текущую ситуацию с зарубежными почтовыми сервисами, можно предположить, что это решение станет довольно популярным средством для обеспечения бесперебойной работы с важными данными и документами.

Государственная политика и влияние на IT-сектор

Ситуация, сложившаяся вокруг электронной почты, является отражением более широкой проблемы использования иностранных IT-сервисов в России. В Ministry of Digital Development уже рекомендуют пользователям создавать резервные копии своих данных в Google, что подчеркивает важность перехода на надежные и эффективные локальные платформы.

По статистике, всего за год после запуска xmail платформу успели выбрать более 1,6 млн новых пользователей. Ожидается, что с ужесточением ограничений на зарубежные сервисы интерес к российским игрокам только возрастет, что будет способствовать росту местных технологий и обеспечивать больший уровень безопасности данных для граждан.

Таким образом, радикальные изменения в государственных и частных структурах могут привести к укреплению российского IT-сектора, что в свою очередь повлияет на бизнес и пользователей в целом.