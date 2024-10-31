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GitHub Copilot теперь поддерживает Xcode и Windows Terminal

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
31 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

GitHub Copilot теперь поддерживает Xcode и Windows Terminal

Содержание

GitHub Copilot теперь доступен в Xcode (Public Preview) и Windows Terminal (Public Beta), что позволит разработчикам тестировать его функционал.

Главное:

  • GitHub Copilot теперь доступен в Xcode и Windows Terminal.
  • Помощник предлагает завершение кода в реальном времени на различных языках.
  • Разработчики могут использовать Copilot для повышения производительности и качества кода.

Расширение возможностей GitHub Copilot

Я рад сообщить, что GitHub Copilot, нейросетевой помощник для разработчиков, стал доступен в двух популярных платформах: Xcode и Windows Terminal. Это событие открывает новые горизонты для разработчиков, предоставляя интеллектуальный инструмент, способный значительно упростить процесс написания кода. Copilot использует возможности искусственного интеллекта для анализа контекста и предлагает завершение кода, что может существенно сократить время разработки.

В Xcode Copilot будет поддерживать разные языки программирования, включая Swift и Objective-C, позволяя разработчикам использовать его потенциал в полной мере. Интересно отметить, что по данным недавних исследований, программирование с использованием AI-ассистентов может ускорить процесс разработки на 50% и уменьшить количество ошибок на 30%.

Удобное использование в Windows Terminal

Кроме того, Copilot теперь доступен в экспериментальном режиме в Windows Terminal, что позволяет разработчикам интегрировать AI в свои повседневные задачи. С помощью функции «Чат терминала» пользователи могут взаимодействовать с Copilot, что делает его не только полезным инструментом, но и практичным помощником в решении различных задач. Это особенно важно в эпоху удаленной работы, когда разработчики могут работать из любого места, но требуют высоких стандартов производительности.

Доступность GitHub Copilot в Windows Terminal открывает новые возможности для автоматизации задач и упрощает взаимодействие с командной строкой, что полезно для всех, кто работает в экосистеме Windows.

Преимущества и перспективы использования AI в разработке

Согласно данным, опубликованным в прессе, применение технологий на базе ИИ в разработке программного обеспечения набирает популярность. По прогнозам, к 2025 году практически 80% процессов в программировании будет автоматизировано с помощью различных AI-решений. GitHub Copilot является ярким примером этого направления.

Использование таких инструментов как Copilot может не только научить разработчиков новым методам кодирования, но и привести к созданию более безопасных программ. Фильтрация предложений копилотом, направленная на исключение уязвимостей, способствует повышению качества выходного продукта.

В итоге, интеграция GitHub Copilot в такие платформы как Xcode и Windows Terminal — это шаг вперед в развитии инструментов для разработчиков. Это делает процесс программирования более доступным и эффективным, и я с нетерпением жду, какие новые функции и возможности откроются в будущем.

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