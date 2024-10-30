Gartner прогнозирует, что затраты на ИТ возрастут на 9,3% в 2025 году из-за GenAI.

Главное: По прогнозам Gartner, к 2025 году расходы на ИТ вырастут на 9,3% и достигнут 5,74 триллиона долларов.

Спрос на серверы увеличится с 134 миллиардов долларов в 2023 году до 257 миллиардов долларов в 2025 году.

Аналитики ожидают, что влияние генеративного ИИ на рынок превзойдет развитие облачных технологий и аутсорсинга.

Рост инвестиций в ИТ благодаря генеративному ИИ

По данным аналитической компании Gartner, генеративный искусственный интеллект (genAI) будет основным катализатором роста технологических инвестиций в ближайшие годы. Прогнозируется, что глобальные расходы на информационные технологии увеличатся на 9,3% и к 2025 году достигнут колоссальных 5,74 триллиона долларов. Это значительное благо для сектора, который нуждается в обновлениях и модернизации.

Особое внимание стоит уделить сегменту продаж серверов, который, по оценкам Gartner, возрастет с 134 миллиардов долларов в 2023 году до 257 миллиардов долларов к 2025 году. Это увеличение связано с внедрением ИИ-решений, которые требуют мощной вычислительной инфраструктуры. Разработка и оптимизация дата-центров станут приоритетными задачами для компаний.

Инвестиции в программное обеспечение и ИТ-услуги

Не менее важным аспектом является прогнозируемый рост расходов на программное обеспечение и ИТ-услуги. Ожидается, что бюджет на программное обеспечение вырастет на 14% до 1,23 триллиона долларов, а на ИТ-услуги — на 9,4% до 1,73 триллиона долларов. Это указывает на значительное внимание инвесторов к новым технологиям, особенно в таких актуальных сферах, как авторские права и электронная почта, где будущие внедрения искусственного интеллекта могут существенно повысить эффективность.

Согласно исследованиям, многие компании начали свою трансформацию, пытаясь адаптироваться к новым условиям и улучшить свои IT-стратегии. Принятие ИИ в таких областях обещает не только дополнительных клиентов, но и рост доходов.

Поддержка гипермасштабных провайдеров

Аналитики обращают внимание на то, что гипермасштабные провайдеры, создающие решения с акцентом на ИИ для дата-центров, уже начали способствовать этому росту. Прогнозируется, что расходы на ИТ будут ежегодно увеличиваться примерно на 500 миллиардов долларов, что подсказывает о необходимости инвестиций и внедрений.

Если сгруппировать прогнозируемые показатели роста по основным сегментам, то мы увидим следующую картину: системы центров обработки данных вырастут на 15,5%, устройства — на 9,5%, ИТ-услуги — на 9,4%, и услуги связи — на 4,4%. Эти цифры показывают, что рынок технологий станет еще более динамичным и конкурентоспособным в годы, когда НИОКР и инновации становятся решающими факторами успеха.