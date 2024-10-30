Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» отметил успехи российских создателей инженерного программного обеспечения

Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» собрал более 5500 участников для обсуждения новинок и трендов в инженерном ПО и проектировании.

Главное: Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» собрал более 5500 участников, включая ведущих разработчиков инженерного ПО.

Основное внимание уделили универсальности российских программных решений и технологическому партнерству.

К 2030 году рынок инженерного ПО в России ожидает рост до 16% в среднем за год.

Представленные новинки включают решения для BIM-технологий и 3D-проектирования в машиностроении.

Достижения на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»

Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ», состоявшийся в Москве 25 октября, собрал в одном месте разработчиков и специалистов в области инженерного программного обеспечения. Более 5500 участников, включая представителей крупных компаний и ведущих экспертов, обменялись опытом и обсудили ключевые рыночные тренды. Далее в программе было представлено более 130 спикеров и 100 докладов, которые охватили широкий спектр тем, включая автоматизированное проектирование и информационное моделирование.

Одним из центральных моментов форума стало обсуждение универсальности и доступности российских программных решений. Эко-система продуктов nanoCAD была показана как решение, способное удовлетворить практически все потребности пользователей, что является важным фактором в условиях современного рынка.

Будущее инженерного ПО

На форуме был представлен обзор российского рынка инженерного ПО от экспертов Strategy Partners. Ожидается, что к 2030 году среднегодовой рост этого рынка составит 16% благодаря увеличению потребления продукции и цифровизации. Особенно быстро будет расти рынок информационного моделирования (BIM), который может достигнуть 32% роста ежегодно. Эти темпы роста объясняются как государственным регулированием, так и усиливающимся импортозамещением.

Компании демонстрируют готовность к развитию и предложению новых подобных решений, что создает обширные возможности для роста и развития сектора. Данная конференция еще раз подтвердила высокий потенциал российских разработчиков в сфере инженерного программного обеспечения, что становится особенно актуальным на фоне уходящих западных вендоров.

Новые продукты и решения от «Нанософт»

В рамках форума «Нанософт» представил ряд новых продуктов, среди которых обновленный nanoCAD BIM Строительство с новыми инструментами для архитектурного проектирования. Также была анонсирована новая версия программного обеспечения nanoCAD Механика PRO для 3D-проектирования в машиностроении, что показывает рост интереса к этому сегменту.

Компания активно работает над интеграцией технологий 3D-сканирования и разработкой нового решения nanoCAD GeoSeries для проектирования трубопроводов. С указанными инициативами «Нанософт» подчеркивает свою приверженность к инновациям и стремление удовлетворять потребности клиентов в постоянно меняющемся технологическом окружении.