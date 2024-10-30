Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» отметил успехи российских создателей инженерного программного обеспечения

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» отметил успехи российских создателей инженерного программного обеспечения

Содержание

Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» собрал более 5500 участников для обсуждения новинок и трендов в инженерном ПО и проектировании.

Главное:

  • Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» собрал более 5500 участников, включая ведущих разработчиков инженерного ПО.
  • Основное внимание уделили универсальности российских программных решений и технологическому партнерству.
  • К 2030 году рынок инженерного ПО в России ожидает рост до 16% в среднем за год.
  • Представленные новинки включают решения для BIM-технологий и 3D-проектирования в машиностроении.

Достижения на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»

Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ», состоявшийся в Москве 25 октября, собрал в одном месте разработчиков и специалистов в области инженерного программного обеспечения. Более 5500 участников, включая представителей крупных компаний и ведущих экспертов, обменялись опытом и обсудили ключевые рыночные тренды. Далее в программе было представлено более 130 спикеров и 100 докладов, которые охватили широкий спектр тем, включая автоматизированное проектирование и информационное моделирование.

Одним из центральных моментов форума стало обсуждение универсальности и доступности российских программных решений. Эко-система продуктов nanoCAD была показана как решение, способное удовлетворить практически все потребности пользователей, что является важным фактором в условиях современного рынка.

Будущее инженерного ПО

На форуме был представлен обзор российского рынка инженерного ПО от экспертов Strategy Partners. Ожидается, что к 2030 году среднегодовой рост этого рынка составит 16% благодаря увеличению потребления продукции и цифровизации. Особенно быстро будет расти рынок информационного моделирования (BIM), который может достигнуть 32% роста ежегодно. Эти темпы роста объясняются как государственным регулированием, так и усиливающимся импортозамещением.

Компании демонстрируют готовность к развитию и предложению новых подобных решений, что создает обширные возможности для роста и развития сектора. Данная конференция еще раз подтвердила высокий потенциал российских разработчиков в сфере инженерного программного обеспечения, что становится особенно актуальным на фоне уходящих западных вендоров.

Новые продукты и решения от «Нанософт»

В рамках форума «Нанософт» представил ряд новых продуктов, среди которых обновленный nanoCAD BIM Строительство с новыми инструментами для архитектурного проектирования. Также была анонсирована новая версия программного обеспечения nanoCAD Механика PRO для 3D-проектирования в машиностроении, что показывает рост интереса к этому сегменту.

Компания активно работает над интеграцией технологий 3D-сканирования и разработкой нового решения nanoCAD GeoSeries для проектирования трубопроводов. С указанными инициативами «Нанософт» подчеркивает свою приверженность к инновациям и стремление удовлетворять потребности клиентов в постоянно меняющемся технологическом окружении.

Добавить комментарий

Ещё по теме

этический-паспорт-для-искусственного-интеллекта Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Этические паспорта для ИИ: новая концепция от ученых МФТИ
sony_zakrytie_studij_firewalk_neon_koi Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Sony уволит 210 сотрудников в связи с закрытием студий Firewalk Studios и Neon Koi

Sony завершает деятельность студий Firewalk и Neon Koi, что повлечет увольнение 210 сотрудников.

microsoft-ispravila-problemu-dispetcher-zadach-windows-10 Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Microsoft выпустила обновление для решения проблемы с закрытием некоторых приложений в Windows 10 без прав администратора.

Microsoft устранила ошибку в диспетчере задач Windows 10 версии 22H2, из-за которой неверно отображалось количество запущенных процессов.

dns_ps5_pro_preorder Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
DNS запустил предзаказ на PS5 Pro по цене 125 тысяч рублей

Розничная сеть начала прием предварительных заказов на PS5 Pro по цене 124 999 рублей, в то время как другая компания предлагала за 130 тыс.

ученые_в_южной_корее_сверхтонкий_материал Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
В Южной Корее создан материал, способный поглощать 99% электромагнитных волн.

Учёные Южной Кореи разработали уникальный материал, поглощający свыше 99% электромагнитных волн, включая 5G и Wi-Fi.

alisa_mobilnoe_prilozhenie Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Октябрьские улучшения «Алисы»: новые функции для распорядка дня, история использования и караоке!

«Алиса» запустила собственное мобильное приложение, где пользователи могут получать помощь с учебными и рабочими задачами.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена