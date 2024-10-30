Электромобили Volvo и Polestar теперь могут заряжаться на Tesla Supercharger

Электромобили Volvo и Polestar теперь могут заряжаться на сети Tesla Supercharger благодаря новым адаптерам, доступным для заказа.

Главное: Электромобили Volvo и Polestar получили доступ к сети зарядных станций Tesla Supercharger в США.

Обе компании начинают продавать адаптеры для зарядки, позволяющие подключать их автомобили к более чем 17,8 тыс. ЭЗС Tesla.

Адаптеры будут доступны с 18 ноября для Volvo и с середины ноября для Polestar, а также будут обновлены навигационные системы автомобилей.

Новые возможности для электромобилей

С недавнего времени электромобили шведских марок Volvo и Polestar получили доступ к обширной сети зарядных станций Tesla Supercharger в США. Благодаря этому событию, владельцы этих автомобилей смогут воспользоваться более чем 17,8 тыс. зарядных станций, что значительно облегчит процесс подзарядки и повысит удобство эксплуатации. Ранее анонсированное внедрение стандарта NACS, который поддерживается Tesla, позволит интегрировать зарядные решения с электромобилями других производителей.

На первоначальном этапе владельцам электромобилей сторонних производителей нужны будут адаптеры, которые эти компании уже начали предлагать к продаже. Статистические данные показывают, что доступ к такой сети зарядок может увеличить интерес к электромобилям, особенно среди пользователей, стремящихся оптимизировать свои дорожные маршруты.

Условия и рассылка адаптеров

В отличие от Ford и Rivian, которые ранее предоставляли адаптеры бесплатно, Volvo предлагает адаптер NACS без дополнительной платы для покупателей новых моделей EX90, EX40 и EC40 2025 года. Текущие владельцы смогут приобрести переходник за 230 долларов. Polestar в свою очередь предоставит адаптеры через свои сервисные центры, однако детали по стоимости новых моделей пока не раскрыты.

Что касается сроков, Volvo начнет поставки адаптеров 18 ноября, а Polestar — в средней части ноября. Возможно, высокий интерес со стороны клиентов приведет к дальнейшему удешевлению и улучшению доступности адаптеров в будущем, что и без того наблюдается на фоне растущей популярности электротранспортных средств.

Обновление программного обеспечения иSamsung Gigafactory

Наряду с возможностью подключения к зарядным станциям, обе компании также обновят свои информационно-развлекательные системы на базе Android, что добавит удобства при навигации до зарядных станций Tesla. Это будет серьезным шагом к улучшению пользовательского опыта и интеграции новых технологий.

Кроме того, стоит отметить, что Tesla запланировала нарастить производство адаптеров на своей гигафабрике в Буффало, штат Нью-Йорк, что должно положительно сказаться на доступности переходников и дальнейших улучшениях их технологии. Важно, что сторонние производители NACS-адаптеров продолжают работать над устранением недостатков конструкции для улучшения безопасности их использования.

Таким образом, положительные изменения и доступность инфраструктуры зарядки — это важные шаги на пути к популяризации электрического транспорта, что, безусловно, повлияет на будущее всего автомобильного рынка.