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«Доктор Веб» запускает CTF-марафон для студентов и начинающих IT-экспертов в области кибербезопасности

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
3
Новости IT

«Доктор Веб» запускает CTF-марафон для студентов и начинающих IT-экспертов в области кибербезопасности

Содержание

В конце октября 2024 года «Доктор Веб» стартует второй CTF-марафон для студентов и молодых специалистов в области кибербезопасности. Соревнования пройдут

Главное:

  • Компания «Доктор Веб» анонсировала второй онлайн CTF-марафон для студентов и молодых специалистов в сфере кибербезопасности, который пройдет с 3 по 16 ноября 2024 года.
  • Участников ожидает 16 заданий по реверс-инжинирингу и анализу файлов, с бонусами и призами для победителей.
  • Главный приз — вакансия вирусного аналитика в компании для победителя марафона.

Что такое CTF и кибербезопасность

CTF (Capture The Flag) является форматом соревнований в области кибербезопасности, где участникам предлагается решить ряд задач, связанных с компьютерной безопасностью, программированием и реверс-инжинирингом. Такие мероприятия помогают не только выявить таланты, но и создать комьюнити, где начинающие эксперты могут обмениваться опытом и знаниями. По данным Statista, к 2026 году объем рынка кибербезопасности может достичь 345,4 миллиарда долларов, что говорит о возрастающем интересе к этой области.

Марафон «Доктора Веб»

Согласно анонсированным данным, марафон «Доктора Веб», который пройдет в ноябре 2024 года, включает 16 разнообразных заданий, направленных на развитие навыков в области информационной безопасности. Участники смогут отслеживать свои результаты в реальном времени, что добавит элемент соревновательности и мотивации. Каждый участник получит годовую лицензию на Dr.Web Security Space, что в свою очередь подчеркивает приверженность компании к профессиональному развитию молодых специалистов.

Призы и возможности для победителей

Помимо лицензий на программное обеспечение, специальные призы ждут 20 лучших участников. Главный приз — должность вирусного аналитика в компании — открывает двери для карьеры в одной из ведущих организаций в сфере кибербезопасности. Это отличная возможность для молодых профессионалов, чтобы получить реальный опыт и начать карьеру в востребованной области. Регистрация на марафон открыта, и все заинтересованные могут принять участие в этом захватывающем и полезном событии.

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