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DNS запустил предзаказ на PS5 Pro по цене 125 тысяч рублей

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Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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31 Окт 2024
2 мин
Новости IT

DNS запустил предзаказ на PS5 Pro по цене 125 тысяч рублей

Содержание

Розничная сеть начала прием предварительных заказов на PS5 Pro по цене 124 999 рублей, в то время как другая компания предлагала за 130 тыс.

Главное:

  • Компания DNS открыла предзаказ на PS5 Pro по цене 124 999 рублей.
  • Продажи консоли стартуют 25 ноября, после глобального релиза 7 ноября.
  • Новая модель значительно мощнее предыдущей версии, обеспечивает прирост производительности в рендеринге на 45%.
  • Стоимость PS5 Pro в США составляет около 700 долларов без учета налогов, что делает его доступным по сравнению с аналогами в России.

Предзаказ на PS5 Pro: первые шаги на рынке

Компания DNS, один из ведущих ритейлеров в сегменте электроники, объявила о том, что открыла предзаказ на новую игровую консоль PS5 Pro по цене 124 999 рублей. Это событие привлекло внимание как поклонников видеоигр, так и аналитиков отрасли. Сравнительно с ценами других ритейлеров, например, «М.Видео», где консоль ранее продавалась за 130 000 рублей, предзаказ в DNS кажется достаточно привлекательным предложением.

Стоит отметить, что несмотря на высокую цену, консоль PS5 Pro получает положительные отзывы за свои инновационные характеристики. По плану, продажи станут доступны 25 ноября, что обеспечивает небольшой временной интервал для желающих, чтобы решить, стоит ли инвестировать в новое устройство.

Технические преимущества PS5 Pro

Новая модель PS5 Pro отличается значительно улучшенной производительностью. Например, графика на новой консоле рендерится на 45% быстрее, что открывает новые горизонты для разработчиков игр и обеспечивает пользователям более плавный игровой процесс. Встроенные технологии, такие как ИИ-апскейлинг и улучшенный рейтрейсинг, также играют важную роль в повышении качества звука и изображения.

Согласно информации, форма микропроцессора RDNA 3 с мощностью 33,5 терафлопс также добавляет в общую производительность устройства, что делает его более заманчивым для ценителей графики и пользователей, желающих получить наилучший опыт от видеоигр.

Сравнение цен и рынка

Цены на PS5 Pro в России на фоне международного рынка выглядят относительно высокими. Рекомендованная цена консоли в США составляет около 700 долларов без учета налогов, что примерно эквивалентно 68 000 рублей. В Европе консоль предлагается по цене около 800 евро, что делает её стоимость в России конкурентоспособной, однако важен и фактор доступности.

Некоторые исследователи отмечают, что высокий спрос на игровых консолях, особенно на новейших моделях, может способствовать установлению новых рекордов продаж. Учитывая, что на старте продаж в других ритейлерах партия PS5 разошлась мгновенно, ожидания покупателей остаются высокими. Новый сегмент PS5 Pro, вероятно, привлечёт как преданных поклонников консоли, так и новых пользователей, что создаёт основу для конкурентоспособной борьбы на игровом рынке.

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