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Бывший сотрудник Disney устроил серию кибератак на меню ресторанов в тематическом парке Walt Disney World

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Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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31 Окт 2024
2 мин
Новости IT

Бывший сотрудник Disney устроил серию кибератак на меню ресторанов в тематическом парке Walt Disney World

Содержание

Бывший работник Disney взломал программное обеспечение для меню в парке, искажаю информацию об аллергии и добавляя ненормативную лексику.

Главное:

  • Экс-сотрудник Disney, Майкл Шойер, провёл серию кибератак на систему меню ресторанов в Walt Disney World.
  • Шойер манипулировал информацией о аллергии, что могло угрожать безопасности посетителей.
  • После увольнения он использовал полученные доступы для изменения данных и блокировки других сотрудников.

Киберпреступления в Disney: масштабы угрозы

Недавнее дело против экс-сотрудника Disney поднимет важные вопросы о кибербезопасности в крупных компаниях. Майкл Шойер использовал свои прежние учётные данные, чтобы взломать программное обеспечение для создания меню в ресторанах Walt Disney World. Его действия включали редактирование информации о возможных аллергиях на блюда, что ставило под угрозу здоровье людей, страдающих от пищевых аллергий. Статистики показывают, что случаи аллергических реакций в общественных местах встречаются довольно часто — по данным центров по контролю за заболеваниями, около 4% взрослых и 8% детей в США страдают от одной или нескольких пищевых аллергий.

Технические детали атак и их последствия

Шойер не остановился на манипуляции с меню. Он также взломал FTP-серверы Disney, менял QR-коды, направляющие пользователей на сайт, призывающий к бойкоту Израиля, а также заблокировал доступ к учётным записям минимум 14 сотрудников. Такая деятельность является крайне опасной: это не просто атака на информационную безопасность, но и акт агрессии, который может иметь серьезные последствия как для самой компании, так и для её сотрудников. Киберпреступления в XXI веке становятся всё более дерзкими, и компании должны оптимизировать свои меры безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи.

Реакция Disney и уроки для бизнеса

Хотя в конечном итоге ни один из изменённых документов не был использован в ресторанах, инцидент должен стать сигналом для всех крупных компаний о необходимости усиления мер безопасности и контроля доступа к конфиденциальной информации. Также необходимо проводить регулярное обучение сотрудников по вопросам кибербезопасности, ведь зачастую именно работники являются самой уязвимой частью организации. Кибератаки становятся нормой, и каждую неделю публикуются очередные новости о подобных инцидентах. Каждая компания может стать мишенью, но правильная подготовка и реагирование могут уменьшить риски и минимизировать возможный ущерб.

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