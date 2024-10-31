Botsin.space приостановит работу в Fediverse из-за финансовых трудностей.

Главное: Проект botsin.space прекратит свою работу после 7 лет существования

Сайт переходит в режим только для чтения с 15 декабря 2024 года и будет существовать до марта 2025 года

Причинами закрытия стали растущие затраты на поддержку и снижение производительности

Закрытие botsin.space: причины и последствия

Закрытие проекта botsin.space — значительное событие для маленькой, но активной аудитории, использующей децентрализованные социальные сети. Колин Митчелл, основатель проекта, сообщил о решении закрыть его из-за увеличивающихся затрат на политику хостинга и проблем с производительностью после нового обновления Mastodon. С момента своего запуска в 2017 году этот независимый сервер Mastodon привлек внимание многих пользователей, в числе которых были как художники, так и преподаватели, генерируя около 32 миллионов статусов. Это напоминает нам о важности финансовой устойчивости в малых проектах и их зависимости от внешних факторов, таких как выбор хостинга.

Финансовые трудности и будущее пользователей

Колин Митчелл определил, что основная проблема заключается в растущих расходах на содержание серверного пространства, которое уже занимает около 191 ГБ данных. Это служит важным напоминанием о том, как быстро могут увеличиваться затраты для цифровых платформ, особенно имеющих многотысячную аудиторию. На фоне этих трудностей, Митчелл пообещал помочь пользователям перенести свои аккаунты и данные в другие сервисы. Такое решение демонстрирует чувство ответственности перед сообществом и приверженность к поддержанию децентрализованных подходов, даже несмотря на сложности.

Альтернативные решения в Fediverse

Несмотря на закрытие botsin.space, мир децентрализованных сетей продолжает развиваться. В этом контексте стоит отметить, что в ближайшее время ожидается запуск новой социальной сети с короткими видео — Loops, которая станет альтернативой TikTok и предложит пользователям возможность создавать и публиковать контент длиной до 60 секунд. Это говорит о том, что интерес к децентрализованным сетям растет, и у пользователей появляется всё больше альтернатив. Мы знаем, что открытые и независимые платформы привлекают людей, которые ищут новое место для общения и самовыражения вне традиционных социальных сетей.