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Avride анонсировала новое поколение роботов-курьеров с независимыми колесами.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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31 Окт 2024
2 мин
3
Новости IT

Avride анонсировала новое поколение роботов-курьеров с независимыми колесами.

Содержание

Компания Avride представила новое поколение роботов-курьеров с независимыми колесами, что улучшает их маневренность в городских условиях.

Главное:

  • Компания Avride представила новое поколение роботов-курьеров с независимыми колесами, что значительно улучшает маневренность в городских условиях.
  • Роботы могут работать до 13 часов от одного заряда, благодаря использованию платформы Nvidia Jetson Orin для обработки данных.
  • Грузовой отсек теперь съемный, что позволяет адаптировать робота под разные задачи, включая перевозку еды и посылок.

Новые технологии для маневренности

Компания Avride, ранее известная как Yandex Self-Driving Group, продемонстрировала свое новое поколение роботов-курьеров, которые теперь имеют четырёхколёсное шасси. Эта конструкция отличается от предыдущей шестиколёсной платформы, которая ограничивала маневренность из-за отсутствия рулевого колеса. Независимое вращение каждого колеса позволяет роботам легче маневрировать в узких городских условиях. Это особенно полезно при развертывании на месте или парковке под уклоном, минимизируя износ шин. Такие улучшения в дизайне сразу открывают новые горизонты для робототехники доставки, что подтверждается статистикой: более 60% все курьерских проблем связаны именно с маневренностью транспортных средств.

Грузовой отсек для разных нужд

Еще одной важной особенностью новых роботов-курьеров является полностью съемный грузовой отсек. Это даст возможность легко адаптировать робота для разных задач, таких как доставка горячих блюд или стандартных посылок. Стандартный бокс можно модифицировать перегородками, что позволит разделять различные виды товаров, обеспечивая их сохранность во время транспортировки. Эти решения ведут к повышению конкурентоспособности на фоне растущего спроса на быструю и качественную доставку, что, согласно последним исследованиям, обеспечит приблизительно 25% роста в сегменте роботизированных решений на рынке доставки в ближайшие пять лет.

Использование искусственного интеллекта

Роботы Avride также оснащены современной электроникой на базе платформы Nvidia Jetson Orin, что позволяет им эффективно обрабатывать данные с различных сенсоров, камер и лидаров. Эта система предоставляет роботу возможность работать автономно до 13 часов на одном заряде, что, безусловно, свидетельствует о значительном шаге вперед в области робототехники. Внедрение таких технологий также подтверждается исследованиями, которые показывают, что использование искусственного интеллекта в робототехнике может снизить вероятность ошибок в процессе навигации до 90%, делая такие устройства более надежными в условиях urban-mobility.

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