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Apple вводит новую систему, обобщающую отзывы пользователей из App Store для создания кратких описаний приложений.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
2
Новости IT

Apple вводит новую систему, обобщающую отзывы пользователей из App Store для создания кратких описаний приложений.

Содержание

Apple Intelligence внедрит новую функцию суммирования текстов, позволяя пользователям видеть краткие отзывы о приложениях перед загрузкой.

Главное:

  • Apple планирует внедрение системы для создания кратких сводок приложений на базе отзывов пользователей из App Store.
  • Система будет автоматически обновляться при добавлении новых отзывов, что позволит пользователям быстрее оценить соответствие приложения его описанию.
  • Apple обработала более 1,1 миллиарда отзывов и удалила около 152 миллиардов мошеннических обзоров за прошлый год.

Новая система сводок от Apple

Согласно недавним новостям, Apple анонсировала новую функцию, которая существенно упростит пользователям процесс выбора приложений в App Store. Система, использующая технологии искусственного интеллекта, будет собирать и обрабатывать отзывы пользователей, создавая краткие сводки, которые отразят основные мнения о каждом приложении. Такой подход сделает выбор приложения более прозрачным и интуитивно понятным.

На данный момент нет конкретной информации о том, как именно будут выглядеть эти сводки, но предполагается, что они будут рядом с традиционным описанием приложения и скриншотами. Это существенно изменит опыт пользователей, поскольку теперь станет легче определить, насколько заявленные характеристики приложения соответствуют реальному опыту.

Преимущества и безопасность новых сводок

Эта функция, прежде всего, направлена на улучшение пользовательского опыта и повышение уровня доверия к приложениям на платформе. Возможность видеть сжатые и актуальные мнения позволит избежать ситуаций, когда приложение разочаровывает пользователей в момент загрузки. По данным исследований, большинство пользователей принимает решение о загрузке приложения на основе отзывов и рейтингов, поэтому такая функция становится особенно актуальной.

Также стоит отметить, что Apple активно работает над борьбой с мошенническими отзывами в App Store. За последний год компания приняла меры по удалению миллионов недостоверных оценок и отзывов. Это сулит пользователям более чистую и безопасную платформу для выбора приложений.

Когда ожидается запуск новой функции

Вопрос о сроках запуска новой функции остаётся открытым. На данный момент известно только то, что сводки будут доступны в регионах, где есть достаточное количество отзывов на конкретные приложения. Эта информация потенциально уже начинает обрабатываться в API App Store, что может свидетельствовать о том, что запуск функции может состояться в ближайшие месяцы. Данное нововведение, без сомнения, станет еще одним шагом в эволюции App Store и укрепит позицию Apple как одного из лидеров в области цифровых технологий.

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