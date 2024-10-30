Apple вводит новую систему, обобщающую отзывы пользователей из App Store для создания кратких описаний приложений.

Главное: Apple планирует внедрение системы для создания кратких сводок приложений на базе отзывов пользователей из App Store.

Система будет автоматически обновляться при добавлении новых отзывов, что позволит пользователям быстрее оценить соответствие приложения его описанию.

Apple обработала более 1,1 миллиарда отзывов и удалила около 152 миллиардов мошеннических обзоров за прошлый год.

Новая система сводок от Apple

Согласно недавним новостям, Apple анонсировала новую функцию, которая существенно упростит пользователям процесс выбора приложений в App Store. Система, использующая технологии искусственного интеллекта, будет собирать и обрабатывать отзывы пользователей, создавая краткие сводки, которые отразят основные мнения о каждом приложении. Такой подход сделает выбор приложения более прозрачным и интуитивно понятным.

На данный момент нет конкретной информации о том, как именно будут выглядеть эти сводки, но предполагается, что они будут рядом с традиционным описанием приложения и скриншотами. Это существенно изменит опыт пользователей, поскольку теперь станет легче определить, насколько заявленные характеристики приложения соответствуют реальному опыту.

Преимущества и безопасность новых сводок

Эта функция, прежде всего, направлена на улучшение пользовательского опыта и повышение уровня доверия к приложениям на платформе. Возможность видеть сжатые и актуальные мнения позволит избежать ситуаций, когда приложение разочаровывает пользователей в момент загрузки. По данным исследований, большинство пользователей принимает решение о загрузке приложения на основе отзывов и рейтингов, поэтому такая функция становится особенно актуальной.

Также стоит отметить, что Apple активно работает над борьбой с мошенническими отзывами в App Store. За последний год компания приняла меры по удалению миллионов недостоверных оценок и отзывов. Это сулит пользователям более чистую и безопасную платформу для выбора приложений.

Когда ожидается запуск новой функции

Вопрос о сроках запуска новой функции остаётся открытым. На данный момент известно только то, что сводки будут доступны в регионах, где есть достаточное количество отзывов на конкретные приложения. Эта информация потенциально уже начинает обрабатываться в API App Store, что может свидетельствовать о том, что запуск функции может состояться в ближайшие месяцы. Данное нововведение, без сомнения, станет еще одним шагом в эволюции App Store и укрепит позицию Apple как одного из лидеров в области цифровых технологий.