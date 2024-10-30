Apple представила обновленный Mac mini с процессором M4 и redesigned корпусом

Главное: Apple представила новое поколение Mac mini на процессоре M4 с переработанным дизайном.

Устройство теперь поддерживает до трех 6K-мониторов и обладает улучшенной производительностью.

Цены на новые модели варьируются от 600 до 4700 долларов, в зависимости от конфигурации.

Инновации в дизайне и производительности

С выходом нового Mac mini, Apple представила не только производительное устройство, но и впечатляющий дизайн. Новый Mac mini, работающий на 10-ядерном процессоре M4, имеет размеры, сопоставимые с телевизионной приставкой Apple TV, что делает его удобным для установки и перемещения. Переосмысленный корпус теперь напоминает Mac Studio, что ещё больше повышает его эстетическую привлекательность.

Что касается производительности, то базовая версия Mac mini предлагает 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD. Максимальная конфигурация выделяется 14 ядрами CPU и 20 ядрами GPU, что гарантирует отличную работу даже с ресурсоемкими приложениями. Одним из значимых обновлений является поддержка подключения до двух мониторов с разрешением 6K и одного с 5K, что открывает новые горизонты для творчества и продуктивности.

Разнообразие конфигураций и цен

Apple оснастила свою линейку Mac mini множеством конфигураций, начиная от базовой модели за 600 долларов и заканчивая кастомной версией на базе процессора M4 Pro стоимостью 4700 долларов. В этой кастомной модели можно установить до 64 ГБ оперативной памяти и 8 ТБ SSD, что делает её идеальной для профессионалов, работающих с большими объемами данных.

Важно отметить, что наличие различных конфигураций позволяет пользователю выбрать оптимальный вариант в зависимости от его нужд и бюджета. Например, для работы с графикой или видео может быть целесообразно выбрать модель с более высокой производительностью, в то время как для офисных задач вполне хватит базового варианта.

Будущее Mac и Apple в целом

С обновлением Mac mini Apple не только продолжает совершенствовать свою линейку компьютерной техники, но и подчеркивает свои амбиции в сфере производительных решений для создания контента. Также ожидается релиз обновленных моделей iMac и MacBook Pro на процессорах M4 в этом году, что свидетельствует о продолжающемся прогрессе компании в разработке мощных и эффективных устройств.

В условиях растущей конкуренции на рынке настольных компьютеров, Apple сохраняет свою репутацию, предлагая уникальные продукты, которые балансируют между дизайном и функциональностью. Важно, что обновления во многом фокусируются на потребностях пользователей, тем самым укрепляя позиции компании как лидера в сфере технологий.