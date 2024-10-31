Apple анонсировала новые MacBook Pro с процессорами M4

Главное: Apple представила новые модели MacBook Pro на процессорах серии M4.

Ноутбуки будут доступны с экранами 14 и 16 дюймов, с улучшенной производительностью и увеличенной оперативной памятью.

Базовая версия будет стоить 1600 долларов, а максимальная конфигурация – 7200 долларов.

Обновления в производительности и дизайне

С выходом новых MacBook Pro на процессорах M4, Apple утверждает, что производительность этих устройств значительно возросла. Согласно заявлению компании, базовая модель M4 показывает увеличение скорости работы до 3,4 раз по сравнению с процессором M1, в то время как более мощные версии M4 Pro и M4 Max демонстрируют прирост в 3 и 3,5 раза соответственно. Этот прирост в производительности позволит пользователям эффективно выполнять сложные задачи, такие как графический дизайн и рендеринг, что открывает новые горизонты для профессионалов в различных областях.

Дизайн новых MacBook Pro остался почти без изменений — сохранены прежние форм-факторы и стиль. Однако, с увеличением базовой оперативной памяти до 16 ГБ, процесс работы на этих устройствах стал более комфортным. Это решение вызвано тем, что многие пользователи, занимающиеся ресурсоемкими задачами, ранее испытывали нехватку оперативной памяти, что заставляло их платить за расширение.

Возможности экранов и подключения

Новые MacBook Pro оснастили дисплеями Liquid Retina XDR с выдающимися характеристиками: яркость до 1000 нит для обычного контента и до 1600 нит для HDR. Это делает ноутбук привлекательным для творческих профессионалов, работающих с видео и фотографией. Также для пользователей доступны различные порты, включая три USB-C с поддержкой Thunderbolt и HDMI, что позволяет подключать множество устройств и аксессуаров одновременно. Удобный магнитный порт MagSafe 3 для зарядки также стал незаменимым дополнением, обеспечивая быстрое и безопасное подключение.

Стоит отметить, что устройства на процессорах M4 поддерживают Thunderbolt 4, что открывает перед пользователями новые горизонты в сфере передачи данных и подключения внешних устройств. Thunderbolt 5 будет доступен только на моделях M4 Pro и M4 Max, что позволяет этим устройствам выделяться на фоне базовой модели.

Цены и доступность

Базовая модель 14-дюймового MacBook Pro на M4 будет стоить 1600 долларов с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. В то же время, самый мощный 16-дюймовый MacBook Pro на M4 Max с 128 ГБ оперативной памяти и 8 ТБ SSD достигнет рекордной стоимости 7200 долларов. Это могут быть значительные инвестиции для многих пользователей, однако с учетом представленной производительности и возможностей, можно ожидать, что данные ноутбуки обеспечат высокую окупаемость.

С началом предзаказов и продаж в начале ноября, Apple вновь подтверждает статус производителя высококачественных технологических устройств для профессионалов. Как эксперт, считаю, что выбор очередного поколения MacBook Pro станет удачным решением для тех, кто ищет устройства для серьезной работы, поддерживая профессиональные требования и задачи.