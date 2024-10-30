Анонс Ринго 2 на конференции Mac Admin 2024

Главное: На Mac Admin Conference 2024 в Москве была представлена новая версия MDM-решения Ринго 2.

Самостоятельное обслуживание для пользователей будет доступно в 2024 году, что повысит эффективность работы IT-отдела.

Запланированы дополнительные функции, такие как поддержка Apple Business Manager и Patch Management, которые выйдут в первой половине 2025 года.

Новые возможности Ringo 2

На прошедшей 24 октября конференции Mac Admin Conference 2024 в Москве компания Ринго MDM представила обновленную версию своего MDM-решения — Ринго 2. В этом обновлении акцент сделан на улучшении функциональности и интерфейса, что сделает работу системных администраторов более комфортной. Особенно впечатлил участников возможность Self Service, которая позволит сотрудникам самостоятельно выполнять простые задачи, такие как установка приложений и настройка принтеров, без необходимости участия IT-отдела. Это значительно сократит время ожидания и повысит продуктивность в работе.

Функциональные новшества и планы на будущее

В дополнение к Self Service, уже в первой половине 2025 года ожидается внедрение других значимых функций, таких как поддержка Apple Business Manager, которая позволит автоматизировать настройку новых устройств и упростит процесс массовых закупок приложений. Также планируется внедрение Patch Management для управления обновлениями, что обеспечит компании своевременное обновление операционных систем и приложений, что в свою очередь уменьшит количество уязвимостей и улучшит безопасность данных.

Значение конференции для системных администраторов

Mac Admin Conference 2024 стала важной площадкой для обсуждения актуальных проблем системы администрирования, безопасности и управления компьютерными системами Apple. Представители крупных компаний, таких как Яндекс и Райффайзенбанк, делились своим опытом и лучшими практиками. Это важное событие не только для профессионального роста системных администраторов, но и для последующих улучшений в управлении IT-инфраструктурой. Подобные конференции сближают специалистов отрасли, создавая уникальное сообщество, где возможности обмена опытом и знаниями становятся неоценимыми для решения современных вызовов в сфере системного администрирования.