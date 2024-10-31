Аналитики заявили о leakage данных ВТБ, но в банке это опровергли.

Главное: Аналитики сообщают об утечке данных клиентов банка ВТБ, содержащей 6,1 миллиона строк.

Банк ВТБ опроверг информацию о виновности в утечке, заявив, что данные собраны из открытых источников.

Роскомнадзор не получал уведомлений об утечке от банка.

Суть инцидента

Недавно аналитическая компания DLBI сообщила о том, что на теневом форуме появилась база данных с именем «ВТБ-клиенты», которая, по их заявлению, содержит большое количество личной информации — 6,1 миллиона строк с ФИО, номерами телефонов, адресами электронной почты и датами рождения. Эта база данных была собрана на основе уже существующих источников, а за основу взята база с более чем 9 миллионами строк, актуальность которой датируется маем 2022 года.

Проверка некоторых номеров из оригинальной базы с помощью Системы быстрых платежей показала, что все они связаны с банком ВТБ. Это вызвало обеспокоенность как у клиентов банка, так и у широкой публики.

Реакция банка ВТБ и служб безопасности

В ответ на появившуюся информацию, пресс-служба ВТБ выпустила опровержение, отметив, что они не фиксировали утечек клиентских данных. Банк утверждает, что ранее упомянутая база является скомпилированной информацией из открытых источников и сторонних организаций, а ее актуальность — лишь с точки зрения данных, собранных в прошлом году.

Банк подчеркивает, что внимательно следит за безопасностью своей информационной инфраструктуры и предпринимает все необходимые меры для предотвращения попыток взлома и утечек. Это заявление является важным для поддержания доверия среди клиентов, особенно в условиях растущей обеспокоенности по вопросам кибербезопасности в финансовом секторе.

Нормативные действия и последствия

Согласно российскому законодательству, операторы, допустившие утечку персональных данных, обязаны уведомить Роскомнадзор в течение 24 часов. На момент публикации новости в ведомство не поступало ни одного уведомления от ВТБ о возможных утечках, что добавляет уверенности в словах представителя банка.

Согласно статистике, количество утечек данных в финансовом секторе возрастает с каждым годом. В 2023 году такие инциденты затронули около 30% финансовых учреждений по всему миру, по данным исследования, проведенного компанией IBM. Это подчеркивает важность для банков , таких как ВТБ, внедрять и поддерживать надежные системы защиты данных, чтобы избежать ущерба как для клиентов, так и для своей репутации.