Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Аналитики заявили о leakage данных ВТБ, но в банке это опровергли.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
31 Окт 2024
2 мин
Новости IT

Аналитики заявили о leakage данных ВТБ, но в банке это опровергли.

Содержание

Аналитики сообщили о размещении в открытом доступе на теневом форуме базы данных «ВТБ‑клиенты» с 6,1 млн записей личной информации.

Главное:

  • Аналитики сообщают об утечке данных клиентов банка ВТБ, содержащей 6,1 миллиона строк.
  • Банк ВТБ опроверг информацию о виновности в утечке, заявив, что данные собраны из открытых источников.
  • Роскомнадзор не получал уведомлений об утечке от банка.

Суть инцидента

Недавно аналитическая компания DLBI сообщила о том, что на теневом форуме появилась база данных с именем «ВТБ-клиенты», которая, по их заявлению, содержит большое количество личной информации — 6,1 миллиона строк с ФИО, номерами телефонов, адресами электронной почты и датами рождения. Эта база данных была собрана на основе уже существующих источников, а за основу взята база с более чем 9 миллионами строк, актуальность которой датируется маем 2022 года.

Проверка некоторых номеров из оригинальной базы с помощью Системы быстрых платежей показала, что все они связаны с банком ВТБ. Это вызвало обеспокоенность как у клиентов банка, так и у широкой публики.

Реакция банка ВТБ и служб безопасности

В ответ на появившуюся информацию, пресс-служба ВТБ выпустила опровержение, отметив, что они не фиксировали утечек клиентских данных. Банк утверждает, что ранее упомянутая база является скомпилированной информацией из открытых источников и сторонних организаций, а ее актуальность — лишь с точки зрения данных, собранных в прошлом году.

Банк подчеркивает, что внимательно следит за безопасностью своей информационной инфраструктуры и предпринимает все необходимые меры для предотвращения попыток взлома и утечек. Это заявление является важным для поддержания доверия среди клиентов, особенно в условиях растущей обеспокоенности по вопросам кибербезопасности в финансовом секторе.

Нормативные действия и последствия

Согласно российскому законодательству, операторы, допустившие утечку персональных данных, обязаны уведомить Роскомнадзор в течение 24 часов. На момент публикации новости в ведомство не поступало ни одного уведомления от ВТБ о возможных утечках, что добавляет уверенности в словах представителя банка.

Согласно статистике, количество утечек данных в финансовом секторе возрастает с каждым годом. В 2023 году такие инциденты затронули около 30% финансовых учреждений по всему миру, по данным исследования, проведенного компанией IBM. Это подчеркивает важность для банков , таких как ВТБ, внедрять и поддерживать надежные системы защиты данных, чтобы избежать ущерба как для клиентов, так и для своей репутации.

Добавить комментарий

Ещё по теме

reddit-pribyli-q3-2024 Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Reddit впервые достиг прибыльности, обслуживая почти 100 миллионов пользователей ежедневно.

Reddit впервые объявил о прибыли, составившей $29,9 млн за третий квартал, с выручкой $348,8 млн — на 68% больше, чем год назад.

этический-паспорт-для-искусственного-интеллекта Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Этические паспорта для ИИ: новая концепция от ученых МФТИ
sony_zakrytie_studij_firewalk_neon_koi Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Sony уволит 210 сотрудников в связи с закрытием студий Firewalk Studios и Neon Koi

Sony завершает деятельность студий Firewalk и Neon Koi, что повлечет увольнение 210 сотрудников.

microsoft-ispravila-problemu-dispetcher-zadach-windows-10 Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Microsoft выпустила обновление для решения проблемы с закрытием некоторых приложений в Windows 10 без прав администратора.

Microsoft устранила ошибку в диспетчере задач Windows 10 версии 22H2, из-за которой неверно отображалось количество запущенных процессов.

dns_ps5_pro_preorder Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
DNS запустил предзаказ на PS5 Pro по цене 125 тысяч рублей

Розничная сеть начала прием предварительных заказов на PS5 Pro по цене 124 999 рублей, в то время как другая компания предлагала за 130 тыс.

ученые_в_южной_корее_сверхтонкий_материал Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
В Южной Корее создан материал, способный поглощать 99% электромагнитных волн.

Учёные Южной Кореи разработали уникальный материал, поглощający свыше 99% электромагнитных волн, включая 5G и Wi-Fi.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена