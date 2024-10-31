10 бесплатных занятий и курсов, которые нельзя пропустить в ноябре

Главное: В ноябре доступны 10 бесплатных курсов по различным IT-направлениям.

Курсы охватывают темы от 1С-программирования до анализа данных и информационной безопасности.

Мастерклассы ориентированы на начинающих специалистов и желающих сменить профессию.

Бесплатные курсы по IT: что выбрать

Нетология предлагает разнообразные бесплатные курсы, которые могут стать отличным стартом для новичков в IT. Например, курс по 1С-программированию включает в себя 5 занятий и 5 практических заданий, что даст возможность познакомиться с языком разработки и создать собственное приложение для учета финансов. Важно отметить, что по статистике, Группы 1С занимают значительную долю в российской автоматизированной экономике, что создает высокий спрос на специалистов в этой области.

Курс по системному анализу предлагает погружение в жизненный цикл разработки IT-продукта, что важно для всех интересующихся управлением проектами. В условиях современных бизнес-трендов, такие навыки становятся особенно актуальными. Например, согласно данным Gartner, более 70% проектов не достигают своих первоначальных целей из-за недостаточной квалификации управленцев.

Предложения для карьерного роста

Для тех, кто хочет развивать свою карьеру в проектном управлении, предлагается курс, охватывающий основные методологии, как Waterfall и Agile. В условиях постоянных изменений и нормативных ограничений, эффективное управление проектами становится критически важным для достижения успеха. По данным PMI, компании, применяющие Agile-методологии, отмечают на 28% больше удовлетворенности клиентов по сравнению с теми, кто использует традиционные методы.

Курс по информационной безопасности также нельзя обойти стороной, так как современные кибератаки увеличились на 80% за прошлый год. Изучение этой области не только поможет защитить компании от угроз, но и предоставит возможность строить карьеру в одной из самых востребованных профессий сегодняшнего дня. В 2024 году ожидается дефицит специалистов по кибербезопасности в размере 3,5 миллиона человек по всему миру.

Новые горизонты в 3D-моделировании и аналитике

Курсы по 3D-моделированию и анимации обрадуют творческих людей, желающих понять, как развивать свои навыки в этой захватывающей области. Влияние 3D-графики в современном бизнесе продолжает расти, так как более 60% пользователей предпочитают визуально воспринимать информацию. Занятия помогут не только освоить технологии, но и понять, как работать с клиентами и соответствовать их требованиям.

Курс по аналитике и Data Science поможет углубиться в мир больших данных, который сейчас является основой для принятия управленческих решений. По статистике, компании, использующие данные для принятия решений, имеют 5-6% более высокую производительность по сравнению с теми, кто отказывается от анализа данных.

Курсы, предлагаемые Нетологией, предоставляют отличную возможность для тех, кто хочет менять свою профессию или развиваться в новым направлениям. Важно лишь сделать шаг навстречу новым знаниям и открытиям.