Python-разработчик

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Профессия за 10 месяцев
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новая работа через 9 месяцев
на 12, 24 или 36 месяцев
Можно
в рассрочку
не просто обещаем,
а прописываем условия
в договоре
Даем юридические гарантии
если не устроим вас на новую работу за 4 месяца после курса
Найдем вам работу
или вернем деньги
получится, даже если у вас нет опыта в IT
Научим
с нуля
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Разработчик на Python создает сайты и приложения, которыми вы пользуетесь каждый день.
Посмотрите результаты наших выпускников. Они повысили уровень жизни и увеличили зарплату минимум на 40%.
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После обучения
80 000 ₽
младший специалист
специалист
150 000 ₽
2+ года работы
старший специалист
300 000 ₽
3+ года работы
руководитель команды
450 000 ₽ +
5+ лет работы
Выбрать подходящую профессию поможет карьерный консультант
курс об обучении в подарок
Оставляя Заявку, Вы принимаете условия Политики в отношении обработки персональных данных и Соглашение на обработку и хранение персональных данных
Учтем ваши пожелания, опыт и навыки. Поможем поставить цель и подберем лучшее решение
Мы не только дадим вам знания, но и доведем до конца: до новой работы с минимальной зарплатой 50 000 ₽
Даем 100% гарантию, что вы найдете работу по новой профессии
Другие компании обещают гарантию работы, но только на сайте и на словах. А в договоре пишут совсем другое мелким шрифтом.
Наша гарантия честная — проверьте договор.
Мы так не делаем.
Если вы не найдете работу за 4 месяца — возвращаем деньги за обучение.
обязывают бесплатно стажироваться в компании, чтобы получить гарантию
говорят о гарантии на сайте, но не прописывают в договоре — это не имеет юридической силы
берут доплату за гарантию
не прописывают нижнюю планку зарплаты зарплаты на новой работе и не берут за это ответственность
организовывают максимум 10 интервью, которые не гарантируют выход на работу
Центр карьеры проведет вас от учебы до работы на новом месте
Студенты оформляют резюме вместе с консультантами центра карьеры и получают больше откликов
Мы работаем со всеми категориями студентов: и без профильного образования, и в возрасте
Теперь они работают на удаленке в крупных IT-компаниях
Готовим вас к выходу
на рынок труда
Помогаем уверенно презентовать навыки: оформляем резюме, портфолио, отрабатываем частые вопросы от рекрутеров на собеседованиях
Учим правильно откликаться, фильтровать вакансии, общаться с работодателем и выбивать достойную зарплату для старта
Рассказываем о нюансах удаленки, отвечаем на вопросы и помогаем влиться в новый коллектив
Получаете первую зарплату
Выходите
на новую работу

Ищем работу и получаем первые предложения
Помогаем адаптироваться
на новом рабочем месте

Помогаем усилить резюме и собрать убедительное портфолио из работ, которые вы сделали на курсе
Честный возврат средств в любой момент
Возврат без потерь в течение 14 дней с момента старта обучения
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оплаты вернем мы
Через 14 дней с момента старта обучения вы получите возврат средств за вычетом стоимости уже пройденных уроков
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Например, если всего 100 уроков, а вы прошли 30.
100 уроков = 100%, а 30 уроков = 30%. Столько вы посмотрели.
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Программа обучения соответствует требованиям к вакансиям начинающих Python-разработчиков на 100%

Программа обучения

  • Индивидуальная проверка домашних заданий
  • Поддержка наставника
  • Мастер-классы онлайн с реальными рабочими задачами
12–15 часов в неделю
400 часов обучения
7 проектов в портфолио
диплом
Инструменты, которыми вы будете владеть после обучения:
Написание кода
Работа с базами данных
Фреймворки
Другие инструменты и технологии
Colab
Colab
Colab
PyCharm
Colab
GitHub
Colab
SQLite
Colab
PostgreSQL
Colab
SQLAlchemy
Colab
Django
Colab
Flask
Colab
Docker
Colab
HTML & CSS
Colab
Swagger
Colab
Postman
Colab
Linux
Введение в программирование
Модуль 1
  • Введение в профессию и основы алгоритмизации
  • Основы синтаксиса
  • Списки и циклы
Уроки:
  • Строки и словари
  • Функции и модули, типовые вычислительные задачи
Colab
Синтаксис
Проектный результат: программа, позволяющая расшифровать азбуку Морзе.
Основы программирования
Модуль 2
  • IDE и установка Python, файлы
  • Погружение: коллекции и вложенность, JSON, requests
Уроки:
  • Объекты и классы, наследование
  • Теоретические основы Computer Science
PyCharm
Requests
Проектный результат: игра в слова.
JSON
Git
GitHub
HTTP
Основы веб-разработки
Модуль 3
  • Git/Github/Flask
  • Командная строка и HTML
Уроки:
  • Ошибки и продолжение работы с Flask
  • Тестирование и написание собственного API
Pytest
Jinja
HTML
Flask
Linux
Проектный результат: Skyprogram. Социальная сеть с возможностью ставить лайки, комментировать посты, использовать теги и закладки.
CSS
DAO
Разработка API на Flask
Модуль 4
  • Знакомство с SQL
  • SQL возвращается
  • SQL Alchemy
  • REST API FLASK + сериализация
Уроки:
  • Архитектура
  • Сессии, пользователи и контроль доступа
  • Автоматичеcкое тестирование приложений на Flask
SQLite
ORM
REST API
Проектный результат: Аналог Netflix. Программа по подбору фильмов с настройкой предпочтений под запрос пользователя.
Погружение в Python, хостинг и деплой
Модуль 5
  • ООП (объектно- ориентированное программирование)
  • ООП (объектно- ориентированное программирование), часть 2
  • Продвинутые инструменты Python
Уроки:
  • Продвинутые инструменты Python, часть 2
  • Хостинг и сервер
  • Докер
Docker
CI/CD
Проектный результат: Skyprogram. Социальная сеть с возможностью ставить лайки, комментировать посты, использовать теги и закладки.
Разработка API на Django
Модуль 6
  • Знакомство с Django
  • Работа с ORM в Django
  • Вьюсеты и сериализаторы
Уроки:
  • Пользователи: управление доступом и разделение ролей
  • Валидаторы, тесты
  • Документирование
Swagger
PostgreSQL
DRF
Django
Проектный результат: аналог Avito. Доска объявлений с информацией о товарах и пользователях.
Обучение в центре карьеры
  • Как подготовиться к собеседованию
  • Как составить резюме-шедевр
Уроки:
  • 6 консультаций с рекрутером
  • 5 мастер-классов по решению тестовых заданий
Типовые задачи разработчика
Модуль 7
  • Работа с БД + Django-admin
  • Deploy
  • Аутентификация и авторизация. OAuth2.0
Уроки:
  • Веб-интерфейс по работе с целями
  • Шеринг доски
  • Телеграм-бот
Проектный результат: аналог Todoist. Планировщик задач с авторизацией через социальные сети и возможностью управлять карточками.
Крутых уроков будет больше, чем мы показали. Напишем на почту обо всех темах и поможем разобраться в нюансах.
Оставляя Заявку, Вы принимаете условия Политики в отношении обработки персональных данных и Соглашение на обработку и хранение персональных данных
Полная программа курса
Ваше портфолио — 7 проектов на GitHub, в которых продемонстрируете всё, чему научитесь на курсе
Ваше резюме после курса
Покажете работодателю диплом о профессиональной переподготовке. Его выдают только университеты, которые подтвердили качество своих программ и получили лицензии. Skypro — именно такой.

Лицензия Л035−1 298−77/181 469.
з/п от 80 000 ₽
Екатерина
Python-разработчик
6 недель
Проектный результат:
  • Введение в веб-разработку
  • Основы HTML
  • Основы CSS
  • Строчные и блочные элементы
  • Знакомство с графическими редакторами
  • Позиционирование элементов. Flexbox
Уроки:
  • Позиционирование элементов. Grid Layout
  • Препроцессоры CSS
  • Введение в адаптивный дизайн
  • Практика создания адаптивного дизайна
  • Методология БЭМ и анимация для сайта
  • Финальная проверка сайта
Научитесь верстать и стилизовать сайты с помощью HTML и CSS, адаптировать их под различные устройства. Освоите технологии Grid Layout и Flexbox для позиционирования элементов на странице, а также узнаете, как подключить к своему проекту препроцессоры.
Закрепите навык верстки без подсказок и инструкций, а также подключите JavaScript к проекту.
4 лендинга — продающих одностраничных сайта.
5 недель
Проектный результат:
  • Знакомство с JavaScript
  • Условное ветвление и основы функций
  • Циклы, массивы. Работа с функциями
Уроки:
  • Методы работы с массивами. Продвинутая работа с циклами
  • Работа с объектами
  • Финальный мастер-класс
Получите плавный вход в программирование: освоите базовый синтаксис языка JavaScript. Узнаете, как работать с переменными, функциями, объектами и массивами. Научитесь решать задачи на этом языке самостоятельно и в командах.
Закрепите навык верстки без подсказок и инструкций, а также подключите JavaScript к проекту.
По итогу курса сделаете стильный лендинг с играми на JavaScript.
9 недель
Проектный результат:
  • Введение в Document Object Model
  • Browser Object Model
  • Document Object Model. Часть 1
  • Document Object Model. Часть 2
  • Шаблонизация
  • Шаблонизация. Практика
  • События. Часть 1
  • События. Часть 2
  • Работа с формами и элементами на странице. Часть 1
  • Работа с формами и элементами на странице. Часть 2
Уроки:
  • Типовые виджеты. Часть 1
  • Типовые виджеты. Часть 2
  • AJAX и работа с данными. Часть 1
  • AJAX и работа с данными. Часть 2
  • Работа с API. Часть 1
  • Работа с API. Часть 2
  • Работа со сторонними модулями и организация кода. Часть 1
  • Работа со сторонними модулями и организация кода. Часть 2
  • Курсовая работа
С помощью JavaScript научитесь добавлять динамичность интерфейсу, осуществлять интерактивное взаимодействие с пользователем, работать с интерфейсом, обработчиками событий, браузерными API: Browser Object Model и Document Object Model — а также внешними API.
Сделаете виджет погоды, интерфейс создания и ввода ПИН-кода, форму отправки отзыва с рейтингом заведения.