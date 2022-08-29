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Уроки, которые вы посмотрели
Например, если всего 100 уроков, а вы прошли 30. 100 уроков = 100%, а 30 уроков = 30%. Столько вы посмотрели.
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Ольга Ермаченко
Было до курса: Уволилась с позиции финансового менеджера. Из Новосибирска, 40 лет.
Зачем пришла учиться в Skypro: Хотела сменить работу и стартовать в новом направлении.
После курса «Аналитик данных» от Skypro: Получила приглашение от компании СДЭК через 10 дней после старта поисков. На собеседовании увеличила оклад еще на 10% благодаря навыкам, полученным на курсе.
Владимир Донченко
Было до курса: Работал заместителем начальника участка шахты, 35+ лет.
Зачем пришел учиться в Skypro: Хотел сменить работу, попробовать себя в новом направлении.
После курса «Инженер по тестированию» от Skypro: Получил приглашение на работу тестировщиком в компанию «Мобистаф», а недавно набрал еще пару человек к себе в команду. То есть вырос в должности меньше чем за год.
Карина Калмыкова
Было до курса: Работала бухгалтером, но последние два года была в декрете. Из Санкт-Петербурга, 34 года, есть высшее образование.
Зачем пришла учиться в Skypro: Хотела получить новые навыки и сменить работу.
После курса «Аналитик данных» от Skypro: Вышла на работу в «Ренессанс Банк» на позицию старшего аналитика, увеличила зарплату в полтора раза.
Александр Лагаев
Было до курса: Работал финансовым аналитиком.
Зачем пришел учиться в Skypro: Не устраивала зарплата, не было карьерных перспектив.
После курса «Аналитик данных» от Skypro: Получил три приглашения на работу, выбрал предложение от компании DataPipeline.Pro. Увеличил зарплату почти вдвое.
Елена Паренкова
Было до курса: Работала менеджером по работе с клиентами в Чебоксарах. Была не уверена в своих силах, боялась проходить собеседования.
Зачем пришла учиться в Skypro: Хотела сменить работу, стартовать в новом направлении.
После курса «Аналитик данных» от Skypro: Получила приглашение на работу в «Сколково». Переехала в Москву. Увеличила зарплату почти вдвое.
Александр Рувинский
Было до курса: Пенсионер, 60 лет.
Зачем пришел учиться в Skypro: Хотел получить новые навыки и потренировать мозг.
После курса «Инженер по тестированию» от Skypro: Через неделю откликов получил тестовое задание от «Яндекса», успешно его сдал — компания пригласила на проектную работу.
Андреева Екатерина
Было до курса: Пыталась перейти в тестирование, но, несмотря на хорошие знания, получала отказы из-за неуверенности.
Зачем пришла учиться в Skypro: Хотела сменить работу и перейти в новое направление.
После курса «Инженер по тестированию» от Skypro: Выбирала из трех приглашений, предпочла предложение от «Сбер.Единая платформа». Нашла работу за 8 дней, увеличила зарплату почти вдвое. Работает удаленно, из Омска.
Марина Латышева
Было до курса: Работала инженером ПТО 8+ лет. Живет в Белгороде, 30 лет.
Зачем пришла учиться в Skypro: Не нравилась работа, хотела сменить направление.
После курса «Аналитик данных» от Skypro: Получила приглашение на работу в компанию «Самокат» и повысила зарплату почти в два раза.
Лукъянова Ирина
Было до курса: Работала фармацевтом-провизором.
Зачем пришла учиться в Skypro: Хотела сменить работу, получить интересную профессию и увеличить доход.
После курса «Инженер по тестированию» от Skypro: Увеличила доход почти в 1,7 раза и вышла на работу в компанию Cuberto. Нашла работу за 10 дней!
Программа обучения соответствует требованиям к вакансиям начинающих Python-разработчиков на 100%
Программа обучения
Индивидуальная проверка домашних заданий
Поддержка наставника
Мастер-классы онлайн с реальными рабочими задачами
12–15 часов в неделю
400 часов обучения
7 проектов в портфолио
диплом
Инструменты, которыми вы будете владеть после обучения:
Ваше портфолио — 7 проектов на GitHub, в которых продемонстрируете всё, чему научитесь на курсе
Ваше резюме после курса
Покажете работодателю диплом о профессиональной переподготовке. Его выдают только университеты, которые подтвердили качество своих программ и получили лицензии. Skypro — именно такой.
Лицензия Л035−1 298−77/181 469.
з/п от 80 000 ₽
Екатерина
Python-разработчик
6 недель
Проектный результат:
Введение в веб-разработку
Основы HTML
Основы CSS
Строчные и блочные элементы
Знакомство с графическими редакторами
Позиционирование элементов. Flexbox
Уроки:
Позиционирование элементов. Grid Layout
Препроцессоры CSS
Введение в адаптивный дизайн
Практика создания адаптивного дизайна
Методология БЭМ и анимация для сайта
Финальная проверка сайта
Научитесь верстать и стилизовать сайты с помощью HTML и CSS, адаптировать их под различные устройства. Освоите технологии Grid Layout и Flexbox для позиционирования элементов на странице, а также узнаете, как подключить к своему проекту препроцессоры.
Закрепите навык верстки без подсказок и инструкций, а также подключите JavaScript к проекту.
4 лендинга — продающих одностраничных сайта.
5 недель
Проектный результат:
Знакомство с JavaScript
Условное ветвление и основы функций
Циклы, массивы. Работа с функциями
Уроки:
Методы работы с массивами. Продвинутая работа с циклами
Работа с объектами
Финальный мастер-класс
Получите плавный вход в программирование: освоите базовый синтаксис языка JavaScript. Узнаете, как работать с переменными, функциями, объектами и массивами. Научитесь решать задачи на этом языке самостоятельно и в командах.
Закрепите навык верстки без подсказок и инструкций, а также подключите JavaScript к проекту.
По итогу курса сделаете стильный лендинг с играми на JavaScript.
9 недель
Проектный результат:
Введение в Document Object Model
Browser Object Model
Document Object Model. Часть 1
Document Object Model. Часть 2
Шаблонизация
Шаблонизация. Практика
События. Часть 1
События. Часть 2
Работа с формами и элементами на странице. Часть 1
Работа с формами и элементами на странице. Часть 2
Уроки:
Типовые виджеты. Часть 1
Типовые виджеты. Часть 2
AJAX и работа с данными. Часть 1
AJAX и работа с данными. Часть 2
Работа с API. Часть 1
Работа с API. Часть 2
Работа со сторонними модулями и организация кода. Часть 1
Работа со сторонними модулями и организация кода. Часть 2
Курсовая работа
С помощью JavaScript научитесь добавлять динамичность интерфейсу, осуществлять интерактивное взаимодействие с пользователем, работать с интерфейсом, обработчиками событий, браузерными API: Browser Object Model и Document Object Model — а также внешними API.
Сделаете виджет погоды, интерфейс создания и ввода ПИН-кода, форму отправки отзыва с рейтингом заведения.