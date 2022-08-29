

Наша гарантия честная — проверьте договор . Другие компании обещают гарантию работы, но только на сайте и на словах. А в договоре пишут совсем другое мелким шрифтом.

Мы так не делаем.

Если вы не найдете работу за 4 месяца — возвращаем деньги за обучение.

обязывают бесплатно стажироваться в компании, чтобы получить гарантию

говорят о гарантии на сайте, но не прописывают в договоре — это не имеет юридической силы

берут доплату за гарантию

не прописывают нижнюю планку зарплаты зарплаты на новой работе и не берут за это ответственность